Афганская провинция Панджшер до сих пор не захвачена талибами: где она находится и как так получилось

Не все в Афганистане сдались талибам.

После поражения правительственных войск в Афганистане, радикальная организация "Талибан" заявила об установлении контроля на всей территории страны, однако эта информация не совсем соответствует действительности.

Как говорится в материале Mash, в провинцию Панджшер стягиваются силы, готовящиеся противостоять талибам.

Ведет их не кто иной, как сын военачальника Ахмада Масуда, которого во времена войны против СССР прозвали "Пандшерским львом" и с которым связывают наиболее ожесточенные эпизоды той войны.

Ахмад Масуд-младший выступает за установление в стране демократического строя по швейцарской системе, также он выступает за равные права женщин и максимальную децентрализацию в стране.

"Мы будем бороться за демократию, за права человека, за права женщин и много других ценностей, которые мы достигли за последние два десятилетия. мы первая линия обороны. Мы защищаем Европу и весь регион. Люди Афганистана воюют не только за себя, но и за всех остальных", — сказал он.

Кроме того, по некоторым данным, в Панджшер прибыл также второй человек в администрации Ашрафа Гани Эмрулла Салех.

Пока не понятно, какая численность их группировки и насколько хорошо они вооружены, однако известно, что Панджшерское ущелье является очень сложным регионом в плане боевых действий, поскольку силы его контролирующие получают огромное преимущество от его географических особенностей.

Афганистан сегодня

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такие талибы, а также о том, что известно об их лидерах.