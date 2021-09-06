Талибы захватили последнюю провинцию в Афганистане, которая держала сопротивление (фото)

Талибам удалось преодолеть сопротивление жителей провинции

Боевики "Талибана", которые еще 15 августа захватили власть в Афганистане, взяли под свой контроль провинцию Панджшер — последнюю территорию, которая держала оборону.

Об этом в понедельник утром, 6 сентября, сообщает "Reuters".

О полном контроле над всей территорией Афганистана заявил представитель исламистской группировки "Талибан" Забигулла Муджахид.

"По милости всемогущего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Местные потерпели поражение, и Панджшер — теперь под нашим командованием", — заявил представитель группировки.

Таким образом, в провинции были слышны выстрелы талибов в честь их полной победы.

Кроме того, боевики подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшере.

Что же касается Ахмада Масуда, лидера оппозиционной группы, которая сопротивлялась силам "Талибана", то от него не было никаких уведомлений.

В СМИ пишут, что в ходе боев за провинцию погибли многие влиятельные командиры с обеих сторон, в том числе главарь талибов Кари Фасихуддин, который был ответственен за Панджшерскую операцию. Однако талибы пока не подтвердили эту информацию.

Еще несколько дней назад представитель Фронта национального сопротивления Али Майсам Назаре говорил, что талибы, которые пришли, чтобы захватить Панджшер, попали в ловушку и в них заканчиваются боеприпасы, поэтому представители движения не имеют шансов на победу. Однако очевидно, что он ошибался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 августа США полностью вывели свои войска из Афганистана после окончания 20-летней мисиии. Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что групировка будет полагать надежды в первую очередь на финансирование из Китая. Между тем в Европейском союзе заявили, что готовы сотрудничать с талибами ради безопасности жителей Афганистана.

Напоминаем, что приход к власти в стране представителей "Талибана" вызвал гуманитарный кризис — чтобы его преодолеть нужно 200 млн долларов США помощи.