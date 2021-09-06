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Таліби захопили останню провінцію в Афганістані, котра тримала опір (фото)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Таліби захопили Панджшер Новина оновлена 06 вересня 2021, 09:44
Таліби захопили Панджшер

Талібам вдалося подолати опір жителів провінції

Бойовики "Талібану", які ще 15 серпня захопили владу в Афганістані, взяли під свій контроль провінцію Панджшер — останню територію, котра тримала оборону.

Про це в понеділок вранці, 6 вересня, повідомляє "Reuters".

Про повний контроль над всією територією Афганістану заявив речник ісламістського угруповання "Талібан" Забігулла Муджахід.

"По милості всемогутнього Аллаха ми контролюємо весь Афганістан. Місцеві зазнали поразки, і Панджшер — тепер під нашим командуванням", — заявив представник угрупування.

Таким чином, в провінції було чути постріли талібів на честь їх повної перемоги.

Крім того, бойовики підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора Панджшері.

Що ж стосується Ахмада Масуда, лідера опозиційної групи, що чинить опір силам "Талібану", то від нього не було ніяких сповіщень.

У ЗМІ пишуть, що в ході боїв за провінцію загинули багато впливових командирів з обох сторін, в тому числі ватажок талібів Карі Фасіхуддін, який був відповідальний за Панджшерську операцію. Проте таліби поки не підтвердили цю інформацію.

Ще кілька днів тому представник Фронту національного опору Алі Майсам Назарі говорив, що таліби, котрі прийшли, щоб захопити Панджшер, потрапили у пастку і в них закінчуються боєприпаси, тому представники руху не мають шансів на перемогу. Проте очевидно, що він помилявся.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 серпня Сполучені Штати Америки повністю вивели свої війська із Афганістану після закінчення 20-річної місіії. Представник Талібану Забіхула Муджахід заявив, що угруппування буде покладтися в першу чергу на фінансування з Китаю. Тим часом у Євромейському союзі заявили, що готові співпрацювати із талібами заради безпеки жителів Афганістану.

Нагадуємо, що прихід до влади в країні представників "Талібану" спричинив гуманітарну кризу — щоб її подолати потрібно 200 мільйонів доларів США допомоги.

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