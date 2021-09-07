Свежий рейтинг Зеленского 31% - технологически очень грамотно работают, причём третий год
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Празднование Дня Независимости в Киеве также оценили весьма интересно
Согласно последнем опросу группы "Рейтинг" рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составил 31%, при этом антирейтинг — 24%. На третьем году пребывания на должности Зеленский держит результат, который он получил в первом туре — 30%. И это говорит о грамотной работе его команды.
Такое мнение выразил журналист Сергей Щербина на своей странице в Facebook.
"Вышел свежий опрос "Рейтинга".
Зеленский — 31%, Порошенко — 13%, Бойко — 11%, Тимошенко — 9%.
На третьем году президентства Зеленский держит тот результат, который получил в первом туре выборов — около 30%. У Порошенко в 2016-м было уже 15% против 55% на выборах.
По антирейтингу у Зеленского тоже всё сравнительно хорошо — 24%. У Порошенко — 45%, у Тимошенко — 38%, Бойко — 35%.
Занятны и оценки народом празднования Дня независимости.
Среди тех, кто смотрел торжества, парад и речь Зеленского понравились 51%, мини-фильм с девочкой-Украиной — 67%, концерт — 50%. При этом топ негатива к торжествам социологи фиксируют на востоке и юге Украины.
Отсюда вывод — технологически очень грамотно работают люди, причём третий год", — написал Сергей Щербина.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во фракции "Слуга народа" составили рейтинг министров, однако отказались озвучивать имена "лидеров и аутсайдеров". Последних могут уволить уже в конце сентября.
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