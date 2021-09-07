Свіжий рейтинг Зеленського 31% — технологічно дуже грамотно працюють, причому третій рік

Святкування Дня Незалежності у Києві також оцінили досить цікаво

Згідно останнього опитуванню групи "Рейтинг" рейтинг президента України Володимира Зеленського склав 31%, при цьому антирейтинг — 24%. На третьому році перебування на посаді Зеленський тримає результат, який він отримав в першому турі — 30%. І це говорить про грамотну роботу його команди.

Таку думку висловив журналіст Сергій Щербина на своїй сторінці в Facebook.

"Вийшло свіже опитування "Рейтингу".

Зеленський — 31%, Порошенко — 13%, Бойко — 11%, Тимошенко — 9%.

На третьому році президентства Зеленський тримає той результат, який отримав у першому турі виборів — близько 30%. У Порошенка в 2016-му було вже 15% проти 55% на виборах.

З антирейтингом у Зеленського теж все порівняно добре — 24%. У Порошенка — 45%, у Тимошенко — 38%, Бойко — 35%.

Забавні і оцінки народом святкування Дня незалежності.

Серед тих, хто дивився торжества, парад і промова Зеленського сподобалися 51%, міні-фільм з дівчинкою-Україноъ — 67%, концерт — 50%. При цьому топ негативу до урочистостей соціологи фіксують на сході і півдні України.

Звідси висновок — технологічно дуже грамотно працюють люди, причому третій рік", — написав Сергій Щербина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у фракції "Слуга народу" склали рейтинг міністрів, проте відмовилися озвучувати імена "лідерів і аутсайдерів". Останніх можуть звільнити вже в кінці вересня.