Укр

То, что Зеленский уже не думает о совместном будущем с русскими — не его заслуга, а его страх.

Автор
В. Бобыренко
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 13 сентября 2021, 20:28
Владимир Зеленский

Зеленский опасается Майдана, из-за чего уже не думает о совместном будущем с Россией.

Из России все чаще звучат заявления пропагандистов о том, что якобы украинцы и россияне являются "одним народом", которые натыкаются на более решительные ответы украинских властей.

Своими мыслями на эту тему поделился политолог Виктор Бобыренко.

"История про "Адин народ".

По обычаю Речи Посполитой шляхта присягала королю. А король — шляхте. Это только в России бояре и дворяне были царской челядью. И царь своим холопам не клялся.

Шляхта имела право на рокош. Собралась шляхта, организовалась в конфедерацию и айда воевать за свои свободы против короля.

Кому не ясно — Хмельнитчина тоже начиналась как рокош…

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