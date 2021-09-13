Укр

Песков заявил, что Украина и Россия — одна семья и пожаловался на пропаганду

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Новость обновлена 13 сентября 2021, 08:17
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина обвиняет в потере "родственных отношений" Киев

Спикер российского президента Дмитрий Песков очередной раз отличился заявлением о "родственных отношениях" России с украинским народом, который, по его мнению, обманывают пропагандой и они начинают "ненавидеть Россию".

Это заявление прозвучало в воскресенье, 12 сентября, в эфире белорусского телеканала "ОНТ".

По словам пресс-секретаря Путина, "дружба" с Украиной у РФ сейчас не складывается, однако это вовсе не свидетельствует о "потере родственных отношений с украинским народом". При этом Песков добавил, что в Украине "растет количество обманутых пропагандой людей, которые начинают ненавидеть Россию", а закончил свою мысль словами "мы все славяне, мы действительно родственники".

Напомним, 12 августа 2021 на сайте Кремля появилась статья президента РФ Владимира Путина, в которой речь шла о "единстве украинцев и русских". В откровенно пропагандистской манере Путин говорил про Крым и Донбасс, ответственность за которые очередной раз перевел на Киев, а все, что происходит назвал "большой общей бедой".

Что не так со статьей Путина читайте в материале "Телеграфа"Антипович о статье Путина о "едином народе": украинцы, голосующих за Порошенко и за ОПЗЖ, слушают одни и те же русские песни в YouTube.

Ранее сообщалось, что Песков отреагировал на заявление Зеленского о войне с Россией. Спикер Кремля назвал "апокалиптическими" рассуждения президента Украины о возможности войны с соседним государством.

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