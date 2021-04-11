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Неділя, 11.04.2021
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Бояться? Пєсков спантеличив новим поясненням перекидання техніки до кордонів України
Бояться? Пєсков спантеличив новим поясненням перекидання техніки до кордонів України

Бояться? Пєсков спантеличив новим поясненням перекидання техніки до кордонів України

Бояться? Пєсков спантеличив новим поясненням перекидання техніки до кордонів України
Оновлено 15:13 Сьогодні Телеграф

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, незважаючи на ескалацію військового конфлікту на Донбасі і перекидання військової техніки до кордонів України, знову пішов у відмову через участь Росії в окупації частин Донецької і Луганської областей.

Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін".

"Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами", - вказав він. - Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми приймати заходи для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо".

Риторика Пєскова і Козака по Україні почала дратувати навіть їх власних пропагандистів

При цьому Пєсков в черговий раз наполіг на позиції, що перекидання військових сил "не повинно викликати ні в кого стурбованості".

"А як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території - це наша особиста справа, наша внутрішня справа", - підкреслив представник Кремля.

Пєсков також додав, що Росія "не залишиться байдужою" до проблем жителів окупованого Донбасу, заявивши, що Росія не має ніякого відношення до цього військового конфлікту.

Також прес-секретар Путіна сказав, що в розмові з російським президентом канцлер Німеччини Ангела Меркель не вимагала від Росії згорнути військове посилення поблизу кордону з Україною, хоча висловила з цього приводу занепокоєння.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Пєсков був більш категоричним і передрік Україні "різанину", заговоривши про своє втручання.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Ангела Меркель, Донбас, Володимир Путін, Дмитро Пєсков, Війна на Донбасі, загострення.
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