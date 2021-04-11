Бояться? Пєсков спантеличив новим поясненням перекидання техніки до кордонів України

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, незважаючи на ескалацію військового конфлікту на Донбасі і перекидання військової техніки до кордонів України, знову пішов у відмову через участь Росії в окупації частин Донецької і Луганської областей.

Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін".

"Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами", - вказав він. - Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми приймати заходи для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо".

При цьому Пєсков в черговий раз наполіг на позиції, що перекидання військових сил "не повинно викликати ні в кого стурбованості".

"А як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території - це наша особиста справа, наша внутрішня справа", - підкреслив представник Кремля.

Пєсков також додав, що Росія "не залишиться байдужою" до проблем жителів окупованого Донбасу, заявивши, що Росія не має ніякого відношення до цього військового конфлікту.

Також прес-секретар Путіна сказав, що в розмові з російським президентом канцлер Німеччини Ангела Меркель не вимагала від Росії згорнути військове посилення поблизу кордону з Україною, хоча висловила з цього приводу занепокоєння.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Пєсков був більш категоричним і передрік Україні "різанину", заговоривши про своє втручання.