Пєсков заявив, що Україна і Росія - одна сім'я і поскаржився на пропаганду

Прес-секретар Путіна звинувачує у втраті "родинних стосунків" Київ

Спікер російського президента Дмитро Пєсков черговий раз відзначився заявою про "родинні стосунки" Росії з українським народом, який, на його думку, дурять пропагандою і вони починають "ненавидіти Росію".

Ця заява прозвучала у неділю, 12 вересня, в ефірі білоруського телеканала "ОНТ".

За словами прес-секретаря Путіна, "дружба" з Україною у РФ зараз не складається, однак це зовсім не свідчить про "втрату родинних стосунків з українським народом". При цьому Пєсков додав, що в Україні "росте кількість обдурених пропагандою людей, які починають ненавидіти Росію", а закінчив свою думку словами "ми всі словʼяни, ми дійсно родичі".

Нагадаємо, 12 серпня 2021 року на сайті Кремля зʼявилася стаття президента РФ Володимира Путіна, у якій йшлося про "єдність українців і росіян". У відверто пропагандистській манері Путін говорив про Крим і Донбас, відповідальність за які черговий раз переклав на Київ, а усе, що відбувається назвав "великою спільною бідою".

Що не так зі статтею Путіна читайте у матеріалі "Телеграфа" — Антипович про статтю Путіна про "єдиний народ": українці, які голосують за Порошенка і за ОПЗЖ, слухають одні й ті ж російські пісні в YouTube.

Раніше повідомлялося, що Пєсков відреагував на заяву Зеленського про війну з Росією. Спікер Кремля назвав "апокаліптичними" міркування президента України про можливість війни з сусідньою державою.