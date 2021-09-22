Чтобы покончить с властью Зеленского – оппозиция должна поддержать Разумкова

Народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко спрогнозировал, чем может обернуться отставка Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады

Всё более ярко полыхает конфликт между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и Офисом президента. И конфликт этот назрел давно. Я лично на своем ютуб-канале об этом говорил еще почти год назад, одним из первых в стране. Начиная с демонстративного игнорирования так называемых «5 вопросов от Зеленского» (о которых все успешно подзабыли), как снежный ком мелкие конфликты всё накапливались и накапливались, пока не вылились уже в открытую войну.

Главная причина, почему всё это происходит, состоит в системе власти, которую выстроил Зеленский и ОП. В ней есть только один человек, который должен принимать все решения. Как в стране, так и в партии «Слуга народа». Никакого «демократического централизма». Это чистой воды попытка построить авторитаризм «найвеличнішого лідера сучасності». И, понятное дело, что в такой системе любой человек, который отходит от «линии партии» (а скорее ее «вождя»), попадает в опалу. Симптоматично, что формальный глава «Слуги народа» Корниенко считает причиной конфронтации между Разумковым и фракцией «его (Разумкова) некомандную работу».

В этой внутривидовой борьбе за власть между «слугами» вся проукраинская оппозиция должна открыто поддержать Дмитрия Разумкова. Такая позиция выходит из прагматической и главной цели – покончить с властью Зеленского. Легально и демократично, через политический кризис и перевыборы Верховной Рады, которая и инициирует импичмент.

Очевидно, что при нынешних раскладах Зеленскому удастся насобирать голоса за отставку Разумкова. Но, во-первых, какой ценой? Сколько для этого надо будет потратить ресурсов, политических и материальных? А во-вторых, после отставки спикера, вместе с Разумковым может уйти часть «слуг». Соответственно, монобольшинства, которое составляет коалицию, больше не будет. И, скорее всего, новую сформировать не удастся. Большинство политических сил готовы идти на перевыборы.

Таким образом, конфликт между Зеленским и Разумковым может привести к политическому кризису и полному переформатированию власти. Но это будет зависеть также от позиции остальных политических игроков. Следим за развитием ситуации.