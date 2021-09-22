Щоб покінчити з владою Зеленського — опозиція повинна підтримати Разумкова

Народний депутат України VIII та IX скликань Олексій Гончаренко спрогнозував, чим може обернутися відставка Дмитра Разумкова з поста спікера Ради

Все більш яскраво палає конфлікт між спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та Офісом президента. І конфлікт цей назрів давно. Я особисто на своєму ютуб-каналі про це говорив ще майже рік тому, одним з перших в країні. Починаючи з демонстративного ігнорування так званих «5 питань від Зеленського» (про які всі успішно забули), як сніжний ком дрібні конфлікти все накопичувалися й накопичувалися, поки не вилилися вже у відкриту війну.

Головна причина, чому все це відбувається, полягає в системі влади, яку вибудував Зеленський і ОП. У ній є тільки одна людина, яка має приймати всі рішення. Як в країні, так і в партії «Слуга народу». Ніякого «демократичного централізму». Це чистої води спроба побудувати авторитаризм «найвеличнішого лідера сучасності». І, ясна річ, що в такій системі будь-яка людина, яка відходить від «лінії партії» (а швидше її «вождя»), потрапляє в опалу. Симптоматично, що формальний глава «Слуги народу» Корнієнко вважає причиною конфронтації між Разумковим і фракцією «його (Разумкова) некомандну роботу».

У цій внутрішньовидовій боротьбі за владу між «слугами» вся проукраїнська опозиція повинна відкрито підтримати Дмитра Разумкова. Така позиція виходить з прагматичної та головної мети — покінчити з владою Зеленського. Легально і демократично, через політичну кризу і перевибори Верховної Ради, яка й ініціює імпічмент.

Очевидно, що при нинішніх розкладах Зеленському вдасться назбирати голоси за відставку Разумкова. Але, по-перше, якою ціною? Скільки для цього треба буде витратити ресурсів, політичних і матеріальних? А по-друге, після відставки спікера, разом з Разумковим може піти частина «слуг». Відповідно, монобільшості, яка становить коаліцію, більше не буде. І, швидше за все, нову сформувати не вдасться. Більшість політичних сил готові йти на перевибори.

Таким чином, конфлікт між Зеленським та Разумковим може привести до політичної кризи й повного переформатування влади. Але це буде залежати також від позиції інших політичних гравців. Стежимо за розвитком ситуації.