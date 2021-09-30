Штамм "Дельта": Простой совет когда стоит задуматься о госпитализации

Лечение штамма "Дельта" в домашних условиях имеет отличия, по сравнению с предыдущими типами коронавируса.

Количество новых больных коронавирусом в Украине постоянно растет. Часть из них нуждается в госпитализации. Как понять, что уже надо вызвать скорую? Среди показателей на которые стоит обратить внимание — сатурация, долго держащаяся температура и специфическое поражение на компьютерной томографии легких.

Об этих и других показателях рассказал в Телеграмм врач Тарас Жиравецький.

Что нового в течении Дельты?

1. Дельта таки тяжелее протекает чем Альфа, не легче точно.

2. Осложнения при Дельте развиваются быстрее, уже могут быть на 5-6 день серьезные поражения легких.

3. Мы еще не можем предсказать ход ковида у одного пациента и объяснить почему именно у него начался цитокиновый шторм — мега сильное системное воспаление, которое требует лечения в стационаре.

4. Кислород нужен так же, как при других вариантах вируса, возможно немного чаще.

5. В лечении дома те же лекарства, но если начинается цитокиновый шторм ни один препарат из современного протокола в домашних условиях теперь практически не работает.

6. Антибиотики не лечат вирус, но они уничтожают бактерии, которые присоединяются во время ковида и составляют основную угрозу для нашего организма. Они не ухудшают течение ковида, но у некоторых пациентов, они и не помогают уничтожить бактериальную инфекцию, поэтому пациенту нужно стационарное лечение и введение внутривенно мощных антибактериальных препаратов при высоких показателях ЦРП и прокальцитонина.

7. Стероидные гормоны уменьшают воспаление, их назначает врач, но сейчас они также не всегда дают тот результат которого ожидает врач (это о назначении этих препаратов амбулаторно).

8. Антикоагулянты — препараты для разжижения крови важны при начале болезни, так и по завершению в течение длительного времени, потому что сейчас наблюдаем пациентов в которых тромбы появляются через несколько месяцев после ковида.

Простой совет когда стоит задуматься о госпитализации:

1. У вас упала сатурация ниже 92.