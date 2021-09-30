Штам "Дельта": Проста порада коли варто задуматись про госпіталізацію

Лікування штаму "Дельта" в домашніх умовах має відмінності, у порівнянні з попередніми типами коронавірусу.

Кількість нових хворих на коронавірус в Україні невпинно зростає. Частина з них потребує госпіталізації. Та як зрозуміти, що вже треба викликати швидку? Серед показників на які варто звернути увагу — сатурація, температура, що довго тримається та специфічне ураження на компʼютерній томографії легенів.

Про ці та інші показники розповів у Телеграм лікар Тарас Жиравецький.

Що нового в перебігу Дельти?

1. Дельта таки важче протікає ніж Альфа, не легше точно.

2. Ускладнення при Дельті розвиваються швидше, вже можуть бути на 5-6 день серйозні ураження легень.

3. Ми досі не можемо передбачити перебіг ковіду в жодного пацієнта і пояснити чому саме в нього почався цитокіновий шторм — мега сильне системне запалення, яке потребує лікування у стаціонарі.

4. Кисень потрібен так само, як при інших варіантах вірусу, можливо трішки частіше.

5. У лікуванні вдома ті ж ліки, але якщо починається цитокіновий шторм жоден препарат з сучасного протоколу в домашніх умовах тепер практично не працює.

6. Антибіотики не лікують вірус, але вони знищують бактерії, які приєднуються під час ковіду і складають основну загрозу для нашого організму. Вони не погіршують перебіг ковіду, але в деяких пацієнтів, вони й не допомагають знищити бактерійну інфекцію, тому пацієнту потрібне стаціонарне лікування і введення довенне потужніших антибактерійних препаратів при високих показниках ЦРП та прокальцитоніну.

7. Стероїдні гормони зменшують запалення, їх призначає лікар, але зараз вони також не завжди дають той результат якого очікує лікар (це про призначення цих препаратів амбулаторно).

8. Антикоагулянти — препарати для розрідження крові важливі під час початку хвороби, так і по завершенню протягом тривалого часу, бо зараз спостерігаємо пацієнтів у котрих тромби з‘являються через кілька місяців після ковіду.

Проста порада коли варто задуматись про госпіталізацію:

1. У вас впала сатурація нижче 92.

2. У вас не падає температура 6-7 днів, або з‘явилась висока температура з 8 дня чи пізніше.

3. ЦРП вище 50.

4. Специфічне ураження на КТ більше 25%.

5. Різке погіршення самопочуття і виражена слабість.

Для чого я це нагадую?

Ця інформація зараз життєво необхідна і не володіти нею це додатковий ризик того, що ви втратите час і тоді шанси на одужання будуть значно нижчими.

Прошу максимального репосту і дякую усім за підтримку!