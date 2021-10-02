Топ внешних рисков для Украины: прогноз на октябрь

В октябре перед Украиной более остро будут стоять экономические вызовы

Октябрьские внешние риски для Украины имеют в основном экономический окрас, считает эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса:

"Первый и наиболее актуальный – газовая ситуация, которая развивается вокруг Украины в связи с контрактом Венгрии с Газпромом о поставках газа в обход нашей страны.

Такой же контракт сейчас хотят заключить россияне с молдаванами. Идут соответствующие переговоры. И это создает опасность для Украины.

Еще один риск – повышение цен на электроэнергию в Европе, на европейских хабах. Что также может отразиться на Украине.

Среди рисков также – ситуация на мировых рынках сырья. Пока она складывается благоприятно для Украины, так как цены на сырье очень высокие. Это позволяет Украине создавать хорошую финансовую подушку и получать прибыль. Но, по оценкам экономических аналитиков, уже в октябре может начаться стабилизация цен и определенный спад, что отразится на притоке валюты в Украину.

Что касается политических рисков, тот тут наиболее вероятный – попытка западных партнеров продвинуть реализацию Минских соглашений через формулу Штайнмайера".