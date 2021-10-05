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Анализ на ЦРП при Дельта-штамме покажет, нужна ли госпитализация: что важно знать

Автор
Тарас Жиравецкий
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С-реактивный белок показывает острую фазу заболевания.
С-реактивный белок показывает острую фазу заболевания.

Показатель этого анализа растет даже перед появлением классических симптомов, например, лихорадки.

Показатель C-реактивного белка чрезвычайно важен при лечении коронавируса. На фоне новых исследований эволюционирования штамма "Дельта", своевременное начало лечения крайне важно, а анализ ЦРП может показать острую фазу заболевания.

Об этом рассказал в Телеграм врач Тарас Жиравецкий.

Еще раз коротко об анализе на ЦРП (синоним ЦРБ)! Очень важно !!!

Рекомендую всем запомнить название этого теста, всего три буквы Ц Р П! Иногда его называют ЦРБ — или в народе реактивный белок.

Это основной тест по которому мы отслеживаем легко тяжесть болезни, он очень чувствителен и может изменяться за 1 сутки и взлетать выше 100 единиц, норма до 5 единиц.

Если он у вас поднялся выше 50 единиц сейчас при Дельта штамме вам вероятно потребуется госпитализация.

Тест следует выполнять с 5-6 дня после начала заболевания, а дальше наблюдать за его динамикой, чтобы понять эффективность лечения!

Еще раз прошу изучить этот тест на память, как 2 + 2!

Коллеги, если результат в 10 раз выше нормы самое время задуматься о назначении антибиотика при ковиде.

Не понимаю коллег зачем назначать этот тест пациентам, если потом мы не обращаем на него внимания!

Выписка из инструкции к реагенту СРП (Roche, Германия).

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Анализы #Коронавирус #Covid-19
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