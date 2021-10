Аналіз на ЦРП при Дельта-штамі покаже, чи потрібна госпіталізація: що важливо знати

Показник цього аналізу росте навіть перед появою класичних симптомів, наприклад, лихоманки.

Показник C-реактивного білку надзвичайно важливий при лікуванні коронавірусу. На тлі нових досліджень про еволюціонування штаму "Дельта", своєчасний початок лікування вкрай важливий, а аналіз ЦРП може показати гостру фазу захворювання.

Про це розповів в Телеграм лікар Тарас Жиравецький.

Ще раз коротко про аналіз на ЦРП (синонім ЦРБ)! Дуже важливо!!!

Рекомендую всім запам‘ятати назву цього тесту, всього три букви Ц Р П! Деколи його називають ЦРБ — або в народі реактивний білок.

Це основний тест по якому ми відстежуємо легко важкість хвороби, він дуже чутливий і може змінюватись за 1 добу і взлітати вище 100 одиниць, норма до 5 одиниць.

Якщо він у вас піднявся вище 50 одиниць зараз при Дельта штамі вам ймовірно потрібна буде госпіталізація.

Тест варто виконувати з 5-6 дня після початку захворювання, а далі спостерігати за його динамікою, щоб зрозуміти ефективність лікування!

Ще раз прошу вивчити цей тест на пам‘ять, як 2+2!

Колеги, якщо результат в 10 раз вище норми саме час задуматись про призначення антибіотика при ковіді.

Не розумію колег навіщо призначати цей тест пацієнтам, якщо потім ми не звертаємо на ньогу увагу!

Виписка з інструкції до реагенту СРП (Roche, Німеччина).

Для доказових лікарів, які кажуть, що црп не є специфічним маркером😉

С-реактивний білок або С-реактивний протеїн є класичним білком гострої фази при запальних реакціях. Він синтезується печінкою і складається з п’яти однакових поліпептидних ланцюгів, які утворюють п’ятичленове кільце з молекулярною масою 105000 дальтон.

СРБ є найбільш чутливим із активних речовин гострої фази, і його концентрація швидко зростає під час запальних процесів.

Комплексний CRP активує класичний шлях комплементу.

Відповідь СРБ часто передує клінічним симптомам, включаючи лихоманку.

У нормальних здорових людей СРБ є у діапазоні до 5 мг / л. Після настання відповіді на гостру фазу концентрація СРБ у сироватці крові швидко та значно зростає.

Збільшення починається протягом 6-12 годин, а пікове значення досягається протягом 24-48 годин. Рівні вище 100 мг / л повʼязані з важкими подразниками, такими як велика травма та важка інфекція (сепсис).

Реакція СРБ може бути менш вираженою у пацієнтів, які страждають на захворювання печінки.

Аналізи CRP використовуються для виявлення системних запальних процесів; оцінити лікування бактеріальних інфекцій антибіотиками; для виявлення внутрішньоутробних інфекцій із супутнім передчасним амніорексисом; розрізняти активну та неактивну форми захворювання з одночасною інфекцією, напр. у пацієнтів, які страждають на СЧВ або виразковий коліт; для терапевтичного моніторингу ревматичного захворювання та оцінки

протизапальна терапія; визначити наявність післяопераційних ускладнень на ранній стадії, таких як інфіковані рани, тромбоз та пневмонія, та розрізнити інфекцію та відторгнення кісткового мозку.

Післяопераційний моніторинг рівня СРБ у пацієнтів може допомогти розпізнати несподівані ускладнення (постійно високі або зростаючі рівні). Вимірювання змін концентрації СРБ дає корисну діагностичну інформацію про те, наскільки гострим і наскільки серйозним є захворювання. Це також дозволяє судити про генез захворювання. Персистенція високої концентрації СРБ у сироватці крові, як правило, є серйозною прогностичною ознакою, яка, як правило, вказує на наявність неконтрольованої інфекції.

C‑reactive protein is the classic acute phase protein in inflammatory reactions. It is synthesized by the liver and consists of five identical polypeptide chains that form a five‑membered ring having a molecular weight of 105000 daltons.

CRP is the most sensitive of the acute phasere actants and its concentration increases rapidly during inflammatory processes. Complexed CRP activates the classical complement pathway.

The CRP response frequently precedes clinical symptoms, including fever.

In normal healthy individuals CRP is a trace protein with a range up to 5 mg/L. After onset of an acute phase response the serum CRP concentration rises rapidly and extensively. The increase begins within 6 to12 hours and the peak value is reached within 24 to 48 hours. Levels above 100 mg/L are associated with severe stimuli such as major trauma and

severe infection (sepsis).

CRP response may be less pronounced in patients suffering from liver disease.