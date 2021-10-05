Як еволюціонував "Дельта"-штамм: результати дослідження

Небезпека зараження на ковід криється не тільки у великих краплях виділень, але і аерозольних частинках у повітрі

Нові дослідження американських вчених доводять, що дельта-штам COVID-19 міг "еволюціонувати" для більш ефективного поширення у повітрі.

Такими спостереженнями поділилися вірусологи з американського національного інституту алергії та інфекційних хвороб, повідомляє The New York Times.

"Це не сценарій Армагедону. Це стандартна модифікація вірусу для більш ефективної передач, що, на мою думку, було всіма очікувано", — зазначив один із вірусологів установи Вінсент Мюнстер.

Команда під його початком працювала над дослідженням мутованих видів коронавірусу. Згідно з отриманими даними, хвороба швидше поширюється завдяки вдиханню дрібних, аерозольних крапельок із вірусом всередині, ніж великих крапель.

Альфа-штам вірусу (В.1.1.7), вперше виявлений на території Великобританії, найчастіше передається саме аерозольним шляхом. Кожна наступна мутація, в тому числі дельта-варіант, стають ще більш небезпечними.

"Це дійсно вказує на те, що вірус еволюціонує, аби стати більш ефективним при передачі по повітрю, — вважає експерт з повітряно-крапельним вірусам з Virginia Tech Лінсі Марр. — Я б не здивувалася, якби з дельта-штамом цей коефіцієнт був би ще вищим".

Більшість дослідників переконані, що найчастіше COVID-19 передається саме через великі краплі виділень із організму зараженого. Однак і аерозольні частинки залишають значний ризик інфікування.

Згідно з результатами останніх досліджень, людям варто знову згадати про регулярне носіння захисних медичних масок або респіраторів. Навіть звичайні тканинні, а не хірургічні маски здатні заблокувати близько половини дрібнодисперсних аерозолів, у яких міститься коронавірус.

Якщо ж ви все ж захворіли, слід розуміти, за яких симптомах потрібно негайно звертатися до лікарні. "Телеграф" зібрав список небезпечних ознак ковіду, за яких може знадобитися госпіталізація.

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