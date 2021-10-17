"Остается только один путь — построить совершенно новый город курорт под названием Дунайя"

Объем инвестиций в этот проект — 2,5 млрд дол, причем все инвестиции частные

В Одесской области через несколько лет может появиться город-курорт под названием "Дунайя" и для Украины он вполне может стать подобием Дубая, который существенно улучшил уровень жизни в Объединенных Арабских Эмиратах.

Такое мнение выразил директор центра туризма "Южная Лига" Фазиль Аскеров на своей странице в Facebook.

"О возможностях.

Павильон Украины был расположен в ДУБАЕ в секторе "OPPORTUNITY" -Возможности.

Кстати, по соседству с Великобританией и Люксембургом (напишу отдельно).

Традиционно принято считать , что США – это страна равных возможностей для каждого человека и не случайно павильон США был посвящен людям изменившим или изменяющим мир: Никола Тесла, Стив Джобс , Илон Маск и др .

По моему мнению, Объединенные Арабские Эмираты — это страна реализованных возможностей и смелых решений, человеком решившим изменить свою страну и ее роль в мире.

Всего полвека назад на том месте, где сейчас раскинулись Эмираты, была лишь бесплодная пустыня. До середины прошлого века территория ОАЭ представляла собой достаточно бедную страну под британским протекторатом, жители которой зарабатывали в основном ловлей жемчуга. Часть территории страны занимает пустыня Руб-Эль-Хали, в которой температура регулярно превышает отметку в +50 градусов. Это самый большой кусок земной поверхности, полностью покрытый песком.

Но в 1966 году в Дубае находят нефть. В 1968 году на весь Дубай приходилось всего 13 зарегистрированных автомобилей. В 1971 году семь эмиратов объявили о создании единого государства под названием Объединенные Арабские Эмираты. Инициаторами договора об объединении стали шейх Рашид ибн Саид Аль Мактум, бывший правитель Дубая, и шейх Зайд ибн Султан Аль Нахайян, бывший правитель Абу-Даби.

В начале 90-х годов прошлого века Дубай представлял собой пустыню с типовыми многоэтажками.

В ОАЭ были проблемы с водой и электричеством. Воду здесь вынуждены опреснять, а коммунальные услуги очень дороги.

Объединенные Арабские Эмираты вынуждены импортировать около 70% продовольствия. Больше всего страна импортирует сухое молоко, сыр, масло, яйца птицы, мясо домашней птицы, сахар и сахарные изделия. Мы можем эту возможность использовать!

То есть говоря о возможностях, наличие нефти никак не было связано с перспективой развития туризма.

Воды нет, продуктов накормить туристов нет, полгода невыносимая жара, пустыня, строгий ислам и полное отсутствие исторических памятников и объектов для развития массового туризма.

Принять решение о необходимости развивать туризм в экономике Дубая было весьма смелым решением. Стремительные темпы развития туризма в ОАЭ –это результаты работы правильно спланированной государственной кампании.

К чему это привело?

Сегодня среди всех городов мира Дубай по темпам роста уступает только китайскому Шанхаю.

Занимает первое место в мире по количеству дорогих автомобилей.

В 2009 году в городе запустили метро, строительство которого заняло всего 18 месяцев. За это время было проложено 2 ветки и построено 42 станции.

Полицейские в Дубае ездят на автомобилях Ferrari, Lamborghini и Bentley.

Каждый пятый высотный подъёмный кран на Земле находится именно здесь.

Расположенный тут торговый центр «Дубай Молл» является крупнейшим в мире.

Это одна из самых богатых стран в мире. На 5 миллионов населения здесь приходится 59 тысяч долларовых миллионеров.

Разнообразие рынка гостиничной недвижимости обеспечивает комфортный отдых любым категориям туристов – на сегодняшний день 33% отелей Эмирата относится к премиальному сегменту, тогда как 23% рынка принадлежит четырехзвездочным отелям, а на долю отелей и комплексов апартаментов с трехзвездочным рейтингом приходится 21% всех предложений.

Премиальный сегмент задает такие высокие уровни комфорта , что в Дубае несколько 7- звездочных отелей.

Конечно вершина отельного Олимпа Дубая занята «Бурдж Халифа». В начале 2000-ых годов когда правитель Дубая, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, приступил к реализации плана по превращению своего эмирата в один из самых популярных центров мирового туризма(!!!), в его распоряжении была большая территория без намека на «самый-самый». Шейх хотел построить район Dubai Downtown, который должен был включать более 100 жилых и офисных зданий, отели, торговые центры, уникальные фонтаны и много другое. Но главной достопримечательностью района должен был стать небоскреб.

Вот параметры этой чудо-постройки: 828 метров в высоту, построен за 6 лет. Общая стоимость сооружения оценивается в 4,1 миллиарда долларов, хотя изначальный бюджет был в районе 1,5 миллиардов.

Это действительно правда, небоскреб Бурдж-Халифа стал настоящей визитной карточкой и украшением Дубаи и мировой архитектуры. Занимает 7 место в мире среди самых посещаемых зданий в мире. Как поясняют аналитики Всемирного совета по туризму и путешествиям, за 2016 год эта индустрия принесла в экономику эмирата $18,7 млрд., что эквивалентно 5,2% от ВВП Дубая.

Огромное количество других красивых зданий ,аквапарков,, горнолыжный курорт и даже искусственные острова были построены с единственной целью, снизить зависимость государственного бюджета от поступлений от добычи нефти.

Часто говорят, что конечно , это все удалось благодаря доходам государства от продажи нефти. Конечно –да. Но мы знаем много примеров , когда государство имело не менее значимые доходы но только не сделало прорыв в будущее, а откатилось назад в средневековье, например Туркменистан, Иран, Ирак, Венесуэла.

Но вернемся к нашим возможностям и нашим целям.

Мы представили на EXPO-2020 концепцию города курорта с игорною зоною Дунайя.

Немного информации о проекте "Дунайя" .

Объем инвестиций — 2,5 млрд дол, причем все инвестиции частные, без государственного участия, дабы избежать обвинений в намерениях паразитировать на государственном бюджете.

Количество рабочих мест, которые будут созданы на курорте – 20 тыс. Уверен, что никто не ведет статистики сколько жителей Южных районов Украины, или как мы называем Украинской Бессарабии уезжают на заработки за границу, уверен, что эта цифра превышает 20 тыс. То есть мы можем обеспечить рабочими местами прежде всего местное население, нам не будет нужно привлекать трудовых мигрантов , как на строительство, так и на обслуживание курорта. В 100 км зоне от курорта проживает более 700 тыс человек.

Количество рабочих мест, созданных вокруг курорта не менее 40 тыс. Тоже вполне себе цифра достижимая по резервам трудовых ресурсов.

Проблем с обеспечением продуктами курорта не будет. 90% продуктовой корзины обеспечит Одесская область, а картофель подвезем из Винницкой области, грибы из Закарпатья и т.д.

Проблем с заполняемостью курорта не будет. Украина имеет высокий уровень внутреннего туризма (чего например не было в Грузии ) и внешнего туризма. Тут мы по некоторым показателям опережаем даже Россию.

Украинцы тратят на отдых за границей более 7, 5 млрд дол в год, 6 млн украинцев путешествуют в год на морские курорты за границей. То есть мы строим за свои деньги каждый год три таких курорта за границей! Даже, если мы от этого пирога сможем оторвать 10%, а это 750млн дол в год, то нам на первое время хватит.

Пресная вода — крупнейшая европейская река Дунай рядом, на расстоянии вытянутой руки, простите водопровода.

Аэропорт — Измаил, стратегически важный аэропорт для безопасности государства должен возобновить работу, всего в 80 километрах. Для информации аэропорт Минска от города расположен на расстоянии 60 км, я прилетел в Дубай через аэропорт г.Шарджа — тоже 60 км. В Самаре аэропорт от города расположен в 110 км! И таких примеров много!!!

Солнечных дней в году в районе города курорта Дунайя 280! Среднегодовая температура- выше 15 градусов, это даже выше, чем в Баку — 14,2 градуса, кстати, среднегодовая температура в мире точно такая же -14,2градуса.

Политическая воля о строительстве в Одесской области города курорта с нуля озвучена Президентом В.А. Зеленским публично на крупном международном форуме.

В сентябре Губернатор Одесской области С.Р. Гриневецкий на рабочем совещании дал четкие команды аппарату Одесской ОДА принять все необходимые меры для первоочередных шагов для реализации проекта.

На данный момент без привлечения бюджетных средств сформирован концепт города курорта, первого города курорта с экологической философией.

Без бюджетных средств проект представлен на крупнейшей международной выставке в Дубай EXPO-2020. Стенд вызывает огромный интерес как у инвесторов, так и обычных посетителей.

Город курорт будет обеспечен электроэнергией на 100% из возобновляемых источников энергии, 100 % переработка мусора, уникальный комплекс по очистке канализационных стоков , воду можно использовать не только на полив парковой зоны города, но и дарить (!!!) фермерским хозяйствам для развития капельного орошения и производства высокорентабельных сельхоз продуктов.

Напишу только о двух креативных идеях из сотен включенных в этот проект.

Например, одним из условий инвестиционного соглашения является, что в меню ресторана 50% винной карты должны быть вина местных производителей и не менее 4 видов местной рыбы.

Каждый отель должен осуществлять раздельный сбор мусора.

А использование пластиковой и одноразовой посуды запрещено.

О проекте мы будем говорить подробно и отдельно. А пока все таки о возможностях.

Украина имеет 500 км береговой линии по Черном и Азовскому морю (без учета временного аннексированого Крыма) и не имеет ни одного современного 5-звездочного курортного отеля, не говоря уже полноценном курорте с развитой инфраструктурой. Наверное пора начать использовать возможности данные природой.

Невозможно при любых маркетинговых усилиях привлечь в Затоку или Грибовку польского или немецкого туриста.

Невозможно при любых административных усилиях изменить до уровня современного курорта Приморское или Курортное. Остается только один путь — построить совершено новый город курорт, с идеологией, с философией, с развитой инфраструктурой, с красивой многокилометровой набережной, с современными отелями и ресторанами, с фестивальным центром на 50 тыс зрителей и спортивными базами для круглогодичной работы.

Использовать уроки-возможности новейшей истории. Коронавирус показал насколько важно иметь внутренний туристический ресурс.

План достаточно прост.

Открыть в 2023 году первые 5 современных 5 * отелей …из 50 планируемых за 7 лет и в 2030 году принять 6 млн туристов .

Даешь Экспо 2030 в Одессе!", — написал Фазиль Аскеров.

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