"Залишається тільки один шлях — побудувати абсолютно нове місто курорт під назвою Дунайя"

Обсяг інвестицій в цей проект — 2,5 млрд дол, при чому всі інвестиції приватні

В Одеській області через кілька років може з’явитися місто-курорт під назвою "Дунайя" і для України він цілком може стати подобою Дубая, який суттєво покращив рівень життя в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Таку думку висловив директор центру туризму "Південна Ліга" Фазіль Аскеров на своїй сторінці в Facebook.

"Про можливості.

Павільйон України був розташований в Дубаї в секторі "OPPORTUNITY" — можливості.

До речі, по сусідству з Великобританією і Люксембургом (напишу окремо).

Традиційно прийнято вважати, що США — це країна рівних можливостей для кожної людини і не випадково павільйон США був присвячений людям, які змінили або змінюють світ: Нікола Тесла, Стів Джобс, Ілон Маск і ін.

На мою думку, Об’єднані Арабські Емірати — це країна реалізованих можливостей і сміливих рішень, людей, що вирішили змінити свою країну і її роль в світі.

Всього півстоліття тому на тому місці, де тепер лежать Емірати, була лише пустеля. До середини минулого століття територія ОАЕ була досить бідною країною під британським протекторатом, жителі якої заробляли в основному виловом перлин. Частину території країни займає пустеля Руб-Ель-Халі, у якій температура регулярно перевищує позначку в +50 градусів. Це найбільший шматок земної поверхні, повністю покритий піском.

Але в 1966 році в Дубаї знаходять нафту. У 1968 році на весь Дубай припадало лише 13 зареєстрованих автомобілів. У 1971 році сім еміратів оголосили про створення єдиної держави під назвою Об’єднані Арабські Емірати. Ініціаторами договору про об’єднання стали шейх Рашид ібн Саїд Аль Мактум, колишній правитель Дубая, і шейх Заїд бін Султан Аль Нахайян, колишній правитель Абу-Дабі.

На початку 90-х років минулого століття Дубай був пустелю з типовими багатоповерхівками.

В ОАЕ були проблеми з водою і електрикою. Воду тут змушені опріснювати, а комунальні послуги дуже дорогі.

Об’єднані Арабські Емірати змушені імпортувати близько 70% продовольства. Найбільше країна імпортує сухе молоко, сир, масло, яйця птиці, м’ясо свійської птиці, цукор і цукрові вироби. Ми можемо цю можливість використовувати!

Тобто кажучи про можливості, наявність нафти ніяк не було пов’язано з перспективою розвитку туризму.

Води немає, продуктів нагодувати туристів немає, півроку нестерпна спека, пустеля, строгий іслам і повна відсутність історичних пам’яток і об’єктів для розвитку масового туризму.

Ухвалити рішення про необхідність розвивати туризм в економіці Дубая було досить сміливим рішенням. Стрімкі темпи розвитку туризму в ОАЕ це результати роботи правильно спланованої державної кампанії.

До чого це призвело?

Сьогодні серед всіх міст світу Дубай за темпами зростання поступається лише китайському Шанхаю.

Посідає перше місце в світі за кількістю дорогих автомобілів.

У 2009 році в місті запустили метро, будівництво якого зайняло всього 18 місяців. За цей час було прокладено 2 гілки і побудовано 42 станції.

Поліцейські в Дубаї їздять на автомобілях Ferrari, Lamborghini і Bentley.

Кожен п’ятий висотний підйомний кран на Землі знаходиться саме тут.

Розташований тут торговий центр «Дубай Молл» є найбільшим в світі.

Це одна з найбагатших країн у світі. На 5 мільйонів населення тут припадає 59 тисяч доларових мільйонерів…", — написав Фазіль Аскеров.

Раніше "Телеграф" з’ясував, які напрямки туризму розвиваються в Україні і які незвичайні туристичні локації доступні нашим громадянам.