Каждый, кто пишет у себя на странице, что альтернативы вакцинированию нет - герой нашего времени
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Посты о вакцинации неожиданно стали более токсичными, чем посты о политике
Вопрос вакцинации оказался очень болезненным для украинского общества. На ряду с тем, что смертность от коронавируса в Украине стремительно растет, люди все равно не спешат за прививкой — вакцинированы лишь 15 процентов граждан. А все, кто пишет в соцсетях о необходимости вакцинации сталкиваются с массовым хейтом, порой очень жестоким.
Об этом написал бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк на своей странице в Facebook.
"Любой, вообще любой человек, который высказывает свою гражданскую позицию и пишет у себя на странице о том, что альтернативы вакцинированию ,к сожалению, нет — герой нашего времени.
Учитывая уровень дискуссии, оскорбления, угрозы, предложения бойкотировать бизнес , проклятия
(всё это с миллионом грамматических ошибок)
которые он потом читает у себя в комментариях и в директе-
это настоящий поступок.
Делай что должен из того, что имеешь, прямо сейчас.
Или карантин будет бесконечным.
Да и коллективный иммунитет( коллективный интеллект)- опасное дело.
Если он высок у вас и ваших читателей, уважаемые лидеры общественного мнения, то где-то он минусовой.
Да, и есть посты токсичнее чем политика.
Это посты о вакцинации", — написал Евгений Черняк.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Минздрав запланировал за неделю привить от коронавируса 1,5 миллиона украинцев.
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