Каждый, кто пишет у себя на странице, что альтернативы вакцинированию нет - герой нашего времени

Посты о вакцинации неожиданно стали более токсичными, чем посты о политике

Вопрос вакцинации оказался очень болезненным для украинского общества. На ряду с тем, что смертность от коронавируса в Украине стремительно растет, люди все равно не спешат за прививкой — вакцинированы лишь 15 процентов граждан. А все, кто пишет в соцсетях о необходимости вакцинации сталкиваются с массовым хейтом, порой очень жестоким.

Об этом написал бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк на своей странице в Facebook.

"Любой, вообще любой человек, который высказывает свою гражданскую позицию и пишет у себя на странице о том, что альтернативы вакцинированию ,к сожалению, нет — герой нашего времени.

Учитывая уровень дискуссии, оскорбления, угрозы, предложения бойкотировать бизнес , проклятия

(всё это с миллионом грамматических ошибок)

которые он потом читает у себя в комментариях и в директе-

это настоящий поступок.

Делай что должен из того, что имеешь, прямо сейчас.

Или карантин будет бесконечным.

Да и коллективный иммунитет( коллективный интеллект)- опасное дело.

Если он высок у вас и ваших читателей, уважаемые лидеры общественного мнения, то где-то он минусовой.

Да, и есть посты токсичнее чем политика.

Это посты о вакцинации", — написал Евгений Черняк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минздрав запланировал за неделю привить от коронавируса 1,5 миллиона украинцев.