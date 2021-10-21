Кожен, хто пише у себе на сторінці, що альтернативи вакцинації немає — герой нашого часу
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Пости про вакцинацію несподівано стали більш токсичними, ніж пости про політику
Питання вакцинації виявивилося дуже болючим для українського суспільства. На ряду з тим, що смертність від коронавірусу в Україні стрімко зростає, люди все одно не поспішають за щепленням — вакциновані лише 15 відсотків громадян. А всі, хто пише в соцмережах про необхідність вакцинації стикаються з масовим хейтом, часом дуже жорстоким.
Про це написав бізнесмен і автор освітнього каналу "Біг Мані" Євген Черняк на своїй сторінці у Facebook.
"Будь-яка, взагалі будь-яка людина, який висловлює свою громадянську позицію і пише у себе на сторінці про те, що альтернативи вакцинації, на жаль, немає — герой нашого часу.
З огляду на рівень дискусії, образи, погрози, пропозиції бойкотувати бізнес, прокляття
(все це з мільйоном граматичних помилок)
які він потім читає у себе в коментарях і в діректі-
це справжній вчинок.
Роби що повинен з того, що маєш, прямо зараз.
Або карантин буде нескінченним.
Та й колективний імунітет (колективний інтелект) — небезпечна справа.
Якщо він високий у вас і ваших читачів, шановні лідери громадської думки, то десь він мінусовий.
Так, і є пости більш токсичні ніж політика.
Це пости про вакцинацію", — написав Євген Черняк.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я запланувало за тиждень прищепити від коронавірусу 1,5 мільйона українців.
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