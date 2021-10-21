Кожен, хто пише у себе на сторінці, що альтернативи вакцинації немає — герой нашого часу

Пости про вакцинацію несподівано стали більш токсичними, ніж пости про політику

Питання вакцинації виявивилося дуже болючим для українського суспільства. На ряду з тим, що смертність від коронавірусу в Україні стрімко зростає, люди все одно не поспішають за щепленням — вакциновані лише 15 відсотків громадян. А всі, хто пише в соцмережах про необхідність вакцинації стикаються з масовим хейтом, часом дуже жорстоким.

Про це написав бізнесмен і автор освітнього каналу "Біг Мані" Євген Черняк на своїй сторінці у Facebook.

"Будь-яка, взагалі будь-яка людина, який висловлює свою громадянську позицію і пише у себе на сторінці про те, що альтернативи вакцинації, на жаль, немає — герой нашого часу.

З огляду на рівень дискусії, образи, погрози, пропозиції бойкотувати бізнес, прокляття

(все це з мільйоном граматичних помилок)

які він потім читає у себе в коментарях і в діректі-

це справжній вчинок.

Роби що повинен з того, що маєш, прямо зараз.

Або карантин буде нескінченним.

Та й колективний імунітет (колективний інтелект) — небезпечна справа.

Якщо він високий у вас і ваших читачів, шановні лідери громадської думки, то десь він мінусовий.

Так, і є пости більш токсичні ніж політика.

Це пости про вакцинацію", — написав Євген Черняк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я запланувало за тиждень прищепити від коронавірусу 1,5 мільйона українців.