Чтобы стать министром, нужно пройти личный кастинг у Зеленского в кабинете - Тарас Березовец
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Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец
Столько шумихи вокруг назначения новых четырех министров.
Хоть, по сути, голосование за них не имеет никакого значения. Как мы уже знаем – и об этом заявлял экс-спикер Разумков – главным требованием для того, чтобы стать министром, является личный кастинг у президента Зеленского в кабинете. Что происходит в кабинете, каким образом Зеленский проверят кандидатуры новых министров, это, как в поговорке "что было в Вегасе – осталось в Вегасе".
Но нет сомнения, что главными критериями при выборе на работу в правительстве стали не профессионализм, не опыт, не успешные кейсы. Главное – исключительно личная лояльность к президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку. Последний, кстати, везде расставил свои кадры. Его заместитель Юлия Свириденко стала первым вице-премьером, министром экономики. Близкие Ермаку Алексей Резников и Ирина Верещук заняли посты министра обороны и главы Минитеграции соответственно. Да и новый министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин, по некоторым данным, также является человеком Ермака.
Ни одна из программ этих министров значения не имеет. Выполняться будет только программ Офиса президента – и исключительно в ручном режиме.
И любые планы, стратегии членов Кабмина, даже если они имеют благие цели – нереалистичны. Этот Кабмин работал и будет работать по звонку из Офиса президента. И не факт, что звонить будут Зеленский или Ермак. Может даже их помощники. Которые в уничижительном ключе будут раздавать ЦУ министрам – что и кому делать.
При президентстве Зеленского мы видели уже три-четыре состава Кабмина. Некоторых министров не успевают узнать даже эксперты и депутаты монобольшинства, которые за них голосуют. О какой эффективности тут может идти речь?
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