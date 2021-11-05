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Чтобы стать министром, нужно пройти личный кастинг у Зеленского в кабинете - Тарас Березовец

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Тарас Березовец Тарас Березовец
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Кабинет министров Украины Новость обновлена 05 ноября 2021, 17:35
Кабинет министров Украины

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец

Столько шумихи вокруг назначения новых четырех министров.

Хоть, по сути, голосование за них не имеет никакого значения. Как мы уже знаем – и об этом заявлял экс-спикер Разумков – главным требованием для того, чтобы стать министром, является личный кастинг у президента Зеленского в кабинете. Что происходит в кабинете, каким образом Зеленский проверят кандидатуры новых министров, это, как в поговорке "что было в Вегасе – осталось в Вегасе".

Но нет сомнения, что главными критериями при выборе на работу в правительстве стали не профессионализм, не опыт, не успешные кейсы. Главное – исключительно личная лояльность к президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку. Последний, кстати, везде расставил свои кадры. Его заместитель Юлия Свириденко стала первым вице-премьером, министром экономики. Близкие Ермаку Алексей Резников и Ирина Верещук заняли посты министра обороны и главы Минитеграции соответственно. Да и новый министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин, по некоторым данным, также является человеком Ермака.

Ни одна из программ этих министров значения не имеет. Выполняться будет только программ Офиса президента – и исключительно в ручном режиме.

И любые планы, стратегии членов Кабмина, даже если они имеют благие цели – нереалистичны. Этот Кабмин работал и будет работать по звонку из Офиса президента. И не факт, что звонить будут Зеленский или Ермак. Может даже их помощники. Которые в уничижительном ключе будут раздавать ЦУ министрам – что и кому делать.

При президентстве Зеленского мы видели уже три-четыре состава Кабмина. Некоторых министров не успевают узнать даже эксперты и депутаты монобольшинства, которые за них голосуют. О какой эффективности тут может идти речь?

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Теги:
#Министры #Кабмин #Тарас Березовец #Офис Президента
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