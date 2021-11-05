Щоб стати міністром, потрібно пройти особистий кастинг у Зеленського у кабінеті - Тарас Березовець
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Політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець
Стільки галасу навколо призначення нових чотирьох міністрів.
Хоча, по суті, голосування за них не має жодного значення. Як ми вже знаємо – і про це заявляв екс-спікер Разумков – головною вимогою для того, щоб стати міністром, є особистий кастинг у президента Зеленського у кабінеті. Що відбувається в кабінеті, яким чином Зеленський перевіряє кандидатури нових міністрів, це як у приказці "що було у Вегасі – залишилося у Вегасі".
Але немає сумніву, що головними критеріями при виборі на роботу в уряді стали не професіоналізм, досвід, не успішні кейси. Головне – виключно особиста лояльність до президента Володимира Зеленського та голови його Офісу Андрія Єрмака. Останній, до речі, скрізь розставив свої кадри. Його заступник Юлія Свириденко стала першим віце-прем’єром, міністром економіки. Близькі Єрмаку Олексій Резніков та Ірина Верещук зайняли посади міністра оборони та голови Мінітеграції відповідно. Та й новий міністр зі стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін, за деякими даними, також є людиною Єрмака.
Жодна із програм цих міністрів значення не має. Виконуватиметься лише програм Офісу президента – і лише у ручному режимі.
І будь-які плани, стратегії членів Кабміну, навіть якщо вони мають добрі цілі – нереалістичні. Цей Кабмін працював і працюватиме за дзвінком із Офісу президента. І не факт, що дзвонити будуть Зеленський чи Єрмак. Може, навіть їхні помічники. Які в зневажливому ключі роздаватиму ЦУ міністрам – що й кому робити.
За президентства Зеленського ми бачили вже три-чотири склади Кабміну. Деяких міністрів не встигають дізнатися навіть експерти та депутати монобільшості, які за них голосують. Про яку ефективність тут може йтися?
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