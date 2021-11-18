Власть пыталась перебить новости по "вагнергейту" другим информповодом, но не удалось

Ну что, давайте про нашу недобитую аграрную жертву и непорочное покушение более развернуто.

1. Шутка, повторенная дважды, всегда становится глупостью. Будучи реализованной второй раз за квартал, сегодняшняя новость теряет даже крохи той правдоподобности, на которую, будучи первым, мог рассчитывать кейс Шефира.

2. Все в аграрной тусовке знают, а теперь, друзья, знайте и вы, что у Романа Лещенко был затяжной конфликт с американцем Куртом Джейкобом Гросансом, на которого он работал в 2017-2018 гг и который заявил, что фермер-министр присвоил себе 150-200 тыс. хозяйских долларов.

Даже вынеся за скобки обоснованность этих претензий (хоть я в их справедливости ничуть не сомневаюсь), могут ли нынешние обвинения в покушении трактоваться, как использование админресурса и попытка расправиться с кредитором, представив его как злоумышленника? Несомненно.

3. К брифингам надо готовиться и/или пить хорошее успокоительное. Ничего стыдного в этом нет, и уж всяко лучше, чем то, что мы увидели.

Если имела место попытка героизации борца за аграрные реформы, то она провалилась.

Если кто-то хотел показать всему миру, что в украинском Кабмине работает запинающийся краснеющий всхлипывающий неврастеник — то да, эта цель достигнута.

Роман, услышьте меня, дальше брода нет. Если до сегодняшнего дня вы были просто малозначимы, то теперь выглядите смешным и — уж простите — не совсем ментально здоровым.

4. Судя по публичным и личным комментариям людей самого разного статуса, никто в покушение не поверил. Своеобразный рекорд единодушия.

5. Кейс "вагнеровцев" засиял новыми красками. Мне теперь самой интересно, это ж что надо было перебивать таким бредом. Кажется, слили какую-то важную спецоперацию, да? А кто именно, не напомните?

6. Комментарии формата «Ну теперь мы хоть знаем, как фамилия министра АПК», превалирующие в информпространстве — это то, из чего нужно сделать правильные выводы о своем месте в пищевой цепочке.

7. Все это очень смешно и по зеленому-глупо, но эту детскую безответственность накрывает некая тень. Ее суть сформулировали очень страшные и очень специальные люди из числа тех, которых я предпочла бы не знать: обвинение гражданина США в покушении на убийство сразу после "вагнергейта" и заявлений Путина, что Штаты переходят "красные линии" в Украине, не прошло незамеченным и воспринято очень плохо.

И ведь этим специальным людям не докажешь, что нет никакой согласованной теории заговора. А есть просто недалекие, случайные кадры, воплощающие эффект Даннинга-Крюгера.