"Пробивает насквозь без вариантов": журналистский эксперимент с расстрелом авто как при покушении на Шефира (видео)

Автомобиль Шефира расстреляли из леса

После обстрела автомобиля первого заместителя президента Украины Сергея Шефира из оружия калибром 7,62 мм в сети начали обсуждать, почему на Audi не видно выходных отверстий от пуль, и почему оружие такого калибра не смогло "прошить" автомобиль насквозь.

Чтобы выяснить эти вопросы блогер и журналист Денис Бигус решил провести собственное расследование, результатами которого поделился на своем Youtube-канале.

Для проведения эксперимента взяли автомобиль другой марки, но главное, что он также не бронированный, как и автомобиль Сергея Шефира. На кузов со стороны водительской двери прикрепили специальные наклейки в виде мишени, чтобы воспроизвести траекторию попадания пуль.

Данные эксперимента оказались следующими — с четырнадцати выпущенных по автомобилю пуль насквозь прошили кузов четыре. При этом при попадании в переднюю часть сквозных пуль было ноль, в боковую часть — одна сквозная, в заднюю часть — все три прошли насквозь.

Эксперимент с расстрелом авто как при покушении на Шефира

Вывод: в тончайших местах, то есть по двери и задней части автомобиля есть проходы насквозь. А это значит, что автомобиль Сергея Шефира должно было прошить несколько раз.

Уже значительно позже после покушения на убийство первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на одном из телеканалов сообщил, что выходные отверстия от пуль на автомобиле Сергея Шефира таки были. По его словам, с 15 пуль насквозь прошли только три.

Напомним, в автомобиль Сергея Шефира выстрелили 18 раз, большая часть пуль попала в место водителя или колеса.

Кроме того, покушение на убийство Сергея Шефира проанализировал для "Телеграфа" боец спецназа. По его мнению, это была попытка запугивания, а огонь по автомобилю вели по безопасным для жизни зонах — по двигателю и колесах.