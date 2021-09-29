"Пробиває наскрізь без варіантів": журналістський експеримент з розстрілом авто як при замаху на Шефіра (відео)

Автомобіль Шефіра розстріляли з лісу

Після обстрілу автомобіля першого заступника президента України Сергія Шефіра зі зброї калібром 7,62 мм у мережі почали дискутувати, чому на Audi не видно вихідних отворів від куль, та чому зброя такого калібру не змогла "прошити" автомобіль наскрізь.

Щоб зʼясувати ці питання блогер та журналіст Денис Бігус вирішив провести власне розслідування, результатами якого поділився на власному Youtube-каналі.

Для проведення експерименту взяли автомобіль іншої марки, але основне, що він також не броньований, як і автомобіль Сергія Шефіра. На кузов з боку водійських дверей прикріпили спеціальні наліпки у вигляді мішені, щоб відтворити траекторію потрапляння куль.

Дані експерименту виявилися наступними — з чотирнадцяти випущених по автомобілю куль наскрізь прошили кузов чотири. При цьому при потраплянні у передню частину наскрізних куль було нуль, у бокову частину — одна наскрізна, у задню частину — всі три пройшли наскрізь.

Експеримент з розстрілом авто як при замаху на Шефіра

Висновок: у найтонших місцях, тобто по дверях і задній частині автомобіля є проходи наскрізь. А це означає, що автомобіль Сергія Шефіра таки мало прошити кілька разів.

Вже значно пізніше після замаху на вбивство перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін на одному з телеканалів повідомив, що вихідні отвори від куль на автомобілі Сергія Шефіра таки були. За його словами, з 15 куль наскрізь пройшли лише три.

Нагадаємо, в автомобіль Сергія Шефіра вистрілили 18 разів, велика частина куль потрапила в місце водія або колеса.

Крім того, замах на вбивство на Сергія Шефіра проаналізував для "Телеграфа" боєць спецназу. На його думку, це була спроба залякування, а вогонь по автомобілю вели по безпечних для життя зонах — по двигуну та колесах.