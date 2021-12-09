Журналист и главный редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко объяснил, какое влияние имеют новые санкции США на Украину

США наказали (*) Портнова и Тупицкого!!! йухууу!

О том, что значит звездочка после слова "наказали", я еще напишу, но сначала объясню, какое влияние эти санкции будут иметь на Украину. Потому что там не все так очевидно.

(режим розовых единорожков ON)

Мощный ход США для давления на Банковую!

Вы же посмотрите, в пояснениях санкций Госказначейство США написало, что Портнова наказывают за коррумпирование судов в середине 2019 года, то есть уже ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ!

Теперь Зе поймет, что следующий он или Татаров, блокирующий конкурс в антикоррупционную спецпрокуратуру! Наконец-то в Вашингтоне сделали то, что Банковая поймет!

(режим розовых единорожков OFF)

А теперь, простите, добавлю немного реализма. Или и не немного.

И объясню, какой сигнал действительно несут эти санкции, если смотреть глазами Банковой.

Не секрет, что ближайшим другом Портнова в Зе-власти был Андрей Богдан, признававший это публично. Однако ключевое слово — был, потому что сейчас Богдан — почти враг, его выгнали из рая с Банковой. Банковая вспоминает это и радуется: супер, теперь американцы поймут, как мы боремся с коррупцией!

А еще в причастности к влиянию на судебную систему совсем недавно – в журн. расследовании – обвиняли заместителя Богдана, Руслана Рябошапку. Где сейчас Рябошапка – там же! (Банкова вспоминает, радуется, далее по тексту)

А еще Госказначейство намекнуло на влияние Портнова на генпрокурора времен 2019 — то ли опять Рябошапку, то ли Луценко (вспоминает, радуется)

Ну и в конце концов, под санкции поставили Тупицкого, который для ЗЕ вообще едва ли не личный враг (Банковая снова радуется)

(режим реалистического восприятия дипломатии ON)

Но что самое интересное: лично я очень не исключал, что США реально вкладывали то содержание, которое в начале описано. Ибо для иностранного дипломата оно вполне может звучать. Но получилось… Кхм… Ну, очень странный сигнал получился. Вот честно.

Причем в Штатах, насколько я слышал, воздерживаются от дальнейших деталей, даже в режиме оффрек. Ну ок.

PS. А напоследок – о звездочке в начале поста. Ни Портнов, ни Тупицкий в Штаты не ездят, активов там (кажется) нет.

То есть, эти санкции это работают как "сигнал".

UPD. Ну и еще благодаря санкциям можно триггернуть проблемы со счетами героев; это кусает, но не убивает. Но прежде это — именно "сигнал"

А о сигнале я уже написал.