Журналіст та головний редактор сайту "Європейська правда" Сергій Сидоренко пояснив, який вплив мають нові санкції США на Україну

США покарали(*) Портнова і Тупицького!!! йухууу!

Про те, що означає зірочка після слова "покарали", я ще напишу, але спершу поясню, що ж за вплив матимуть ці санкції на Україну. Бо там не все так очевидно.

(режим рожевих єдинорожків ON)

Мощний хід США для тиску на Банкову!

Ви ж подивіться, у поясненнях санкцій Держказначейство США написало, що Портнова карають за корумпування судів у середині 2019 року, тобто вже ПРИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ!

Тепер Зе зрозуміє, що наступний — він, або Татаров, який блокує конкурс в антикорупційну спецпрокуратуру! Нарешті у Вашингтоні зробили те, що Банкова зрозуміє!

(режим рожевих єдинорожків OFF)

А тепер, вибачте, додам трохи реалізму. Або й не трохи.

І поясню, який сигнал СПРАВДІ несуть ці санкції, якщо дивитися очима Банкової.

Не секрет, що найближчим другом Портнова у Зе-владі був Андрій Богдан, який визнавав це публічно. Однак ключове слово — БУВ, бо ж зараз Богдан — майже ворог, його вигнали ̶з̶ ̶р̶а̶ю̶ з Банкової. Банкова згадує це і радіє: супер, тепер американці зрозуміють, як ми боремося з корупцією!

А ще у причетності до впливу на судову систему зовсім нещодавно — у журн. розслідуванні — звинувачували заступника Богдана, Руслана Рябошапку. Де зараз Рябошапка — там само! (Банкова згадує, радіє, далі по тексту)

А ще Держказначейство натякнула на вплив Портнова на генпрокурора часів 2019 — тобто чи то знову Рябошапку, чи Луценка (згадує, радіє)

Ну і зрештою, під санкції поставили Тупицького, який для ЗЕ взагалі ледь не особистий ворог (Банкова знову радіє)

(режим реалістичного сприйняття дипломатії ON)

Але що найцікавіше: особисто я б дуже не виключав, що США реально вкладали той зміст, що на початку описаний. Бо для іноземного дипломата воно цілком так може звучати. Але вийшло… Гхм… Ну дуже дивний сигнал вийшов. От чесно.

Причому наразі у Штатах, наскільки я чув, утримуються від подальших деталей, навіть в режимі оффрек. Ну ок

PS. А наостанок — про зірочку на початку посту. Ані Портнов, ані Тупицький до Штатів не їздять, активів там (здається) не мають.

Тобто ці санкції це працюють як "сигнал".

UPD. Ну і ще завдяки санкціям можна тригернути проблеми з рахунками героїв; це кусає, але не вбиває. Але передусім це — саме "сигнал"

А про сигнал я вже написав.