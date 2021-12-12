Политолог, глава экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко о ситуации с замминистра МВД Александром Гогилашвили

"Вы шо, @ять, не знаете, кто я?"

Замминистра МВД Гогилашвили, которого остановили на блок-посту в Краматорске — огорчен больше всего тем, что его не узнали. Какая трагедия.

Он здесь такой великий, а его полицейские в Краматорске не знают. Честь не отдают. Ку не делают. Это главная претензия. Искреннее удивление: не знают ребята субординации.

А еще: ты что, думаешь, со мной какие-то бандитские рожи едут? (Это о его спутниках) А ведь они действительно похожи на бандюков. Я сразу, как посмотрел, подумал, что министр едет в машине с мутными типочками.

Оно однажды у Слуг так уж повелось. Страшный непотизм. Простые парни стоят на посту.

А непростой Гогиашвили — сделал карьеру. Ибо его сожительница — помощница "найвеличнішого". Это же минимум по статусу — замминистра или депутат.

Слуги ведут себя в соответствии с действиями хозяина. Поэтому нарциссизм процветает. Главное — подлизнуть царю. Спать с верными людьми. Кумовьев иметь правильных.

А потом можно унижать тех, у кого среди знакомых нет фавориток короля.

Потому министры некомпетентны. Замминистры "быкуют". А некоторые нардепы-служанки ведут себя на эфирах как женщины с ограниченной социальной ответственностью.

Король подает пример. Свита делает короля.