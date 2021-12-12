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Слуги ведуть себе у відповідності до дій хазяїна, тому міністри некомпетентні, а замміністри "бикують" - Віктор Бобиренко

Автор
Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко
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Олександр Гогілашвілі разом із Володимиром Зеленським Новина оновлена 12 грудня 2021, 09:34
Олександр Гогілашвілі разом із Володимиром Зеленським

Політолог, голова експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про ситуацію із замміністра МВС Олександром Гогілашвілі

"Ви шо, @ять не знаєте хто я?"

Замміністра МВС Гогілашвілі, якого зупинили на блок-посту в Краматорську — агарчьон найбільше тим, що його не впізнали. Яка трагедія.

Він тут такий вєлікій, а його поліцейські в Краматорську не знають. Честь не віддають. Ку не роблять. Це головна претензія. Щире здивування: не знають хлопці субординації.

А ще: ти шо думаєш, зі мною якісь бандитські рожі їдуть? (Це про його супутників) А воно ж дійсно — схожі на бандюків. Я зразу, як глянув, подумав, що міністр їде в машині з мутними тіпочками.

Воно якось у Слуг так уже повелося. Страшний непотизм. Прості хлопці стоять на посту.

А непростий Гогіашвілі — зробив кар’єру. Бо його сожитєльніца — помічниця Найвелечнішого. Це ж мінімум по статусу — замміністра або депутат.

Слуги ведуть себе у відповідності до дій хазяїна. Тому нарцисизм процвітає. Головне — підлизнути царю. Спати з правильними людьми. Кумів мати правильних.

А потім можна принижувати тих, у кого серед знайомих немає фавориток короля.

Тому міністри некомпетентні. Замміністри "бикують". А деякі нардепки-служанки ведуть себе на ефірах як жінки з обмеженою соціальною відповідальністю.

Король подає приклад. Свита робить короля.

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Теги:
#Політика #Скандал #Віктор Бобиренко #Олександр Гогілашвілі
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