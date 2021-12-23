Политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец поделился с "Телеграфом" мнением об итоговой пресс-конференции Владимира Путина

В четверг, 23 декабря, российский президент Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию. Примечательно, что около 30% путинского четырехчасового выступления так или иначе было посвящено украинской тематике.

В этом смысле речь Путина напоминала салат оливье. Как в оливье постоянно натыкаешься на зеленый горошек, так и в своих ответах президент РФ то и дело натыкался на Украину. Причем порой Путина журналисты целенаправленно выводили на эту тему, а порой он сам возвращался к ней, хоть вопрос был о другом.

Традиционно уже Путин заявил, что Украину как государство придумал Ленин – и он же якобы подарил нам нынешние границы. Обычно он в связке еще любит добавлять, что Украину, кроме Ленина, придумал еще и Сталин. В этот раз почему-то забыл Сталина упомянуть.

Традиционно же Путин обвинил Запад, Украину в агрессии.

Знаковыми были слова, что украинский президент Зеленский попал под влияние радикалов, "нациков" – и теперь с ним уже невозможно иметь дело. Еще одно опасное заявление, которое свидетельствует о том, что Путин отказывает нынешнему украинскому руководству в возможности с ним договориться. При этом он уточнил, что люди, которое могли бы с ним договориться (прозрачно намекая на Медведчука), устранены из этого процесса.

Сегодняшний путинский спич был не истеричный (на удивление), но очень угрожающий.

Например, в ответ на замечание журналиста "Эхо Москвы", что украинцы, увидев эту пресс-конференцию, будут плеваться в экран, у Путина даже двигались желваки. Он психовал в буквальном смысле.

Речь свою он выдержал в достаточно жестких тонах, даже более чем обычно. Это говорит о том, что Путин, очевидно, не блефует. Он взбешен тем, что Запад и Украина не бегут к нему на переговоры. И он будет делать всё, чтобы заставить их заплатить некую цену за такое очевидное пренебрежение к путинским угрозам.

Также стоит упомянуть, что Путин неожиданно анонсировал встречу с Байденом на начало января. Хоть Белый дом ничего такого не говорил. То ли это, действительно, правда – и таким образом Путин подставил Байдена, вывалив часть закулисных договоренностей. То ли Путин, выдумав эту встречу на ровном месте, вынуждая Байдена как-то реагировать.