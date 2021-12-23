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Путін не блефує. Він розлютований тим, що Захід і Україна не біжать до нього на переговори - Тарас Березовець

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Тарас Березовець Тарас Березовець
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Президент РФ Володимир Путін Новина оновлена 23 грудня 2021, 19:49
Президент РФ Володимир Путін

Політичний консультант, магістр міжнародних відносин Тарас Березовець поділився з "Телеграфом" думкою про підсумкову пресконференцію Володимира Путіна

У четвер, 23 грудня, російський президент Володимир Путін провів підсумкову пресконференцію. Примітно, що близько 30% путінського чотиригодинного виступу так чи інакше було присвячено українській тематиці.

У цьому сенсі Путіна нагадувала салат олів’є. Як в олів'є постійно натикаєшся на зелений горошок, так і у своїх відповідях президент РФ натикався на Україну. Причому часом Путіна журналісти цілеспрямовано виводили на цю тему, а часом він сам повертався до неї, хоча питання було інше.

Традиційно вже Путін заявив, що Україну як державу вигадав Ленін – і він нібито подарував нам нинішні кордони. Зазвичай він у зв’язці ще любить додавати, що Україну, крім Леніна, вигадав ще й Сталін. На цей раз чомусь забув Сталіна згадати.

Традиційно Путін звинуватив Захід, Україну в агресії.

Знаковими були слова, що український президент Зеленський потрапив під вплив радикалів, нациків – і тепер з ним вже неможливо мати справу. Ще одна небезпечна заява, яка свідчить про те, що Путін відмовляє нинішньому українському керівництву щодо можливості з ним домовитися. При цьому він уточнив, що людей, які могли б з ним домовитися (прозоро натякаючи на Медведчука), усунуто з цього процесу.

Сьогоднішній путінський спіч був не істеричний (напрочуд), але дуже загрозливий.

Наприклад, у відповідь на зауваження журналіста "Эхо Москвы", що українці, побачивши цю пресконференцію, будуть плюватися в екран, у Путіна навіть рухалися жовна. Він психував у буквальному значенні.

Промову свою він витримав у досить жорстких тонах, навіть більш ніж звичайно. Це говорить про те, що Путін, мабуть, не блефує. Він розлючений тим, що Захід і Україна не біжать до нього на переговори. І він робитиме все, щоб змусити їх заплатити якусь ціну за таку очевидну зневагу до путінських загроз.

Також варто згадати, що Путін несподівано анонсував зустріч із Байденом на початок січня. Хоч Білий дім нічого такого не казав. Чи це справді правда – і таким чином Путін підставив Байдена, виваливши частину залаштункових домовленостей. Чи то Путін, вигадавши цю зустріч на рівному місці, змушуючи Байдена якось реагувати.

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Теги:
#Володимир Путін #агресія РФ #Війна на Донбасі
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