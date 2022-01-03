Украинский писатель Андрей Кокотюха выяснил, куда украинцы тратят 1000 гривен за вакцинацию от COVID-19

О ковидной тысяче. Не связанные между собой издания синхронно дают статистику: книга в лидерах по расходам. Наш магазин чувствует на себе — правда. Что значит: книга нужна, люди читают, проблема действительно в деньгах.

Дайте украинцам тысячу гривен бонусом, дайте ограниченный выбор, на что потратить — и окажется: книга доступнее кино, театров, музеев и путешествий.

А дальше есть вот что. Мониторю, на какие книги ФБ тратит ковидную тысячу и что читает ФБ. Этого статистика не даст. Читают в основном иностранных авторов. Не русских, переводы с разных языков.

Первое место – детективы. Второе — литература с претензиями на хз что, потому что хочется казаться умнее читателя детективов. Третье место – любовные романы, и здесь – внимание!!! — появляются украинские авторы. Даже так: Сандра Браун, Нора Робертс, Джоджо Мойес отстают на фоне украинской любви. Как-то так. Читайте, украинцы.