Український письменник Андрій Кокотюха з'ясував, куди українці витрачають 1000 гривень за вакцинацію від COVID-19

Про ковідну тисячу. Не пов'язані між собою видання синхронно дають статистику: книжка в лідерах за витратами. Наша книгарня відчуває на собі — таки правда. Що означає: книжка потрібна, люди читають, проблема справді в грошах

Дайте українцям тисячу гривень бонус, дайте обмежений вибір, на що витратити — і виявиться: книжка доступніша за кіно, театри, музеї і подорожі.

А далі є ось що. Моніторю, на які книжки ФБ витрачає ковідну тисячу і що читає ФБ. Цього статистика не дасть. Читають переважно іноземних авторів. Не російських, переклади з різних мов.

Перше місце — детективи. Друге — література з претензіями на хз що, бо хочецця ж казацця розумнішим за читача детективів. Третє місце — любовні романи, і тут — увага!!! — з'являються українські авторки. Навіть так: Сандра Бравн, Нора Робертс, Джоджо Мойєс пасуть задніх на фоні української любови. Якось так. Читайте, українці.