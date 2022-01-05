Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук оценил шансы Казахстана на независимость от РФ.

В общем после распада СССР россияне и дальше продолжили советскую политику по отношению к странам средней Азии, давайте я попробую напомнить.

1. Таджикистан сразу после распада СССР запросил военную помощь у РФ, для защиты своих границ от вторжений талибов со стороны Афганистана. В дальнейшем там закрепилась "201 база миротворческих сил России", которая стала оплотом и базой для контроля за республикой. Сейчас идет ее капитальное укрепление и модернизация как оружия, так и увеличения численности штата на фоне прихода талибов к власти в Афганистане, как обычно "по просьбе таджикской стороны". Экономика и политика страны зависят от советских связей, генерировавшихся на Москву, поскольку власть в Таджикистане мало чем отличается от классической советской власти эпохи застоя.

2. Кыргызстан и дальше крепко держится в объятиях РФ, имея на своей территории наиболее стратегически важное предприятие ВПК для флота РФ. На озере Исик-Куль с советских времен работает научно-исследовательский институт или же 954 испытательная база вмф рф, производящий и проектирующий торпеды для флотов рф, более того, одна из крупнейших авиабаз за пределами рф — Кант, находится именно в Киргизии, и была одна из первых обновлена новыми модификациями своих самолетов.

Кроме того, возле Исик-Куля находится база и спецполигон спецназа ГРУ.

Главная экономическая составляющая данной республики — деньги работников, работающих в России.

3. Узбекистан обладает самой мощной армией в средней Азии, которая полностью интегрирована российскими системами вооружения и структурой. Как и две предыдущие страны – член ОДКБ. До сих пор одобрения Москвы кандидатов на значительные должности в силовом блоке существуют и имеют немаловажное значение. Интеграция с Москвой главным образом базируется как на советских связях, коррупции, так и факторе "офицеров туркестанского округа", осевших в свое время здесь, и посредством финансов и влияния Москвы мощно вошедших как в политикум, так и силовые структуры. Ранее Узбекистан довольно сильно зависел и от сотрудничества в ВПК, однако в 2012 году "российский инвестор" полностью убил авиастроение (а строили кстати и ИЛ76).

Страна находится в орбите Кремля достаточно мощно.

4. Туркменистан россияне безбожно потеряли в начале 90, благодаря установлению полной диктатуры в стране, и ориентиру на полную нейтральность и независимость.

5. Остается мятежный против России Казахстан с кучей военных российских баз:

Полигон ПВО и ПРО Сары-Шаган, с узлом спецсвязи;

20 отдельная измерительная база РВСН рф;

полигоны в 929 летного центра ВВС РФ;

полигоны Емба (часть российского полигона Капустин Яр);

4 центральных полигона мо рф;

и, конечно же, государство в государстве – Байконур (где действуют законы РФ, ходят рубли и т.д. т.п.).

Так вот теперь подумайте отдаст ли Кремль просто так Казахам свободу выбора при изменении курса и уходе от диктатуры Назарбаева, при том что экономика Казахстана наиболее мощная среди всех среднеазиатских стран.

Из-за "газовых" протестов в Казахстане власти стягивают в города множество военной техники