Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук оцінив шанси Казахстану на незалежність від РФ.

Загалом після розпаду срср рососіяни і далі продовжили радянську політику у відношенні до країн середньої Азії, давайте я спробую нагадати.

1. Таджикистан відразу після розпаду срср запросив військову допомогу в рф, для захисту своїх кордонів від вторгнень талібів з боку Афганістану. Надалі там закріпилась "201 база миротворчих сил рф", яка стала оплотом і базою для контролю за республікою. На даний момент йде її капітальне укріплення та модернізація як зброї, так і збільшення чисельності штату на фоні приходу талібів до влади в Афганістані, звичайно "на прохання таджицької сторони". Економіка як і політика країни залежить від радянських зв’язків, що генерувались на Москву, оскільки влада в Таджикистані мало чим відрізняється від класичної рядянської влади епохи застою.

2. Киргистан і далі міцно тримається в обіймах рф, маючи на своїй тереторії найбільш стратегічно важливе підприємство ВПК для флоту рф. На озері Исик-Куль з радянських часів працює науково-дослідний інститут або ж 954 випробувальна база вмф рф, який виготовляє та проектує торпеди для флотів рф, більш того, одна з найбільших авіабаз за межами рф — Кант, знаходиться саме в Киргизії, та була одна з перших оновлена новими модифікаціями своїх літаків.

Крім того, біля Исик-Куля знаходиться база та спецполігон спецназу ГРУ.

Головна економічна складова даної республіки — гроші заробітчан, що працюють в рф.

3. Узбекистан має найпотужнішу армію в середній Азії, яка повністю інтегрована російськими системами озброєння та структурою. Як і дві попередні країни — член ОДКБ. До цієї пори одобрення Москви кандидатів на значні посади у силовому блоці існують і мають важливе значення. Інтеграція з Москвою головним чином базується як на радянських зв’язках, корупції так і факторі "офіцерів туркестанського округу", які осіли в свій час тут, і за допомогою фінансів та впливу Москви потужно увійшли як в політикум, так і силові структури. Раніше Узбекистан доволі сильно залежав і від співпраці у ВПК, проте в 2012 "російський інвестор" повністю убив авіабудування (а будували до речі і ІЛ76).

Країна знаходиться в орбіті Кремля доволі потужно.

4. Туркменістан росіяни безбожно втратили на початку 90, завдяки встановленню повної диктатури в країні, і орієнтиру на повну нейтральність і незалежність.

5. Залишається бунтівний проти росії Казахстан з купою військових російських баз:

Полігон ППО та ПРО Сари-Шаган, з вузлом спецзвязку;

20 окрема вимірювальна база РВСН рф;

Полігони в 929 льотного центру ВПС рф;

Полігони Ємба (частина російського полігону Капустін Яр);

4 центральний полігон мо рф;

і звичайно держава в державі — Байконур (де діють закони РФ, ходять рублі і т.д. т.п.).

Так от тепер подумайте чи віддасть Кремль просто так Казахам свободу вибору при зміні курсу і відходу від диктатури Назарбаєва, при тому що економіка Казахстану найбільш потужна серед всіх середньоазіатських країн …

Через "газові" протести у Казахстані влада стягує у міста безліч військової техніки