Чи віддасть Кремль свободу вибору казахам просто так при зміні курсу і відході від диктатури Назарбаєва - Михайло Макарук
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Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук оцінив шанси Казахстану на незалежність від РФ.
Загалом після розпаду срср рососіяни і далі продовжили радянську політику у відношенні до країн середньої Азії, давайте я спробую нагадати.
1. Таджикистан відразу після розпаду срср запросив військову допомогу в рф, для захисту своїх кордонів від вторгнень талібів з боку Афганістану. Надалі там закріпилась "201 база миротворчих сил рф", яка стала оплотом і базою для контролю за республікою. На даний момент йде її капітальне укріплення та модернізація як зброї, так і збільшення чисельності штату на фоні приходу талібів до влади в Афганістані, звичайно "на прохання таджицької сторони". Економіка як і політика країни залежить від радянських зв’язків, що генерувались на Москву, оскільки влада в Таджикистані мало чим відрізняється від класичної рядянської влади епохи застою.
2. Киргистан і далі міцно тримається в обіймах рф, маючи на своїй тереторії найбільш стратегічно важливе підприємство ВПК для флоту рф. На озері Исик-Куль з радянських часів працює науково-дослідний інститут або ж 954 випробувальна база вмф рф, який виготовляє та проектує торпеди для флотів рф, більш того, одна з найбільших авіабаз за межами рф — Кант, знаходиться саме в Киргизії, та була одна з перших оновлена новими модифікаціями своїх літаків.
Крім того, біля Исик-Куля знаходиться база та спецполігон спецназу ГРУ.
Головна економічна складова даної республіки — гроші заробітчан, що працюють в рф.
3. Узбекистан має найпотужнішу армію в середній Азії, яка повністю інтегрована російськими системами озброєння та структурою. Як і дві попередні країни — член ОДКБ. До цієї пори одобрення Москви кандидатів на значні посади у силовому блоці існують і мають важливе значення. Інтеграція з Москвою головним чином базується як на радянських зв’язках, корупції так і факторі "офіцерів туркестанського округу", які осіли в свій час тут, і за допомогою фінансів та впливу Москви потужно увійшли як в політикум, так і силові структури. Раніше Узбекистан доволі сильно залежав і від співпраці у ВПК, проте в 2012 "російський інвестор" повністю убив авіабудування (а будували до речі і ІЛ76).
Країна знаходиться в орбіті Кремля доволі потужно.
4. Туркменістан росіяни безбожно втратили на початку 90, завдяки встановленню повної диктатури в країні, і орієнтиру на повну нейтральність і незалежність.
5. Залишається бунтівний проти росії Казахстан з купою військових російських баз:
- Полігон ППО та ПРО Сари-Шаган, з вузлом спецзвязку;
- 20 окрема вимірювальна база РВСН рф;
- Полігони в 929 льотного центру ВПС рф;
- Полігони Ємба (частина російського полігону Капустін Яр);
- 4 центральний полігон мо рф;
- і звичайно держава в державі — Байконур (де діють закони РФ, ходять рублі і т.д. т.п.).
Так от тепер подумайте чи віддасть Кремль просто так Казахам свободу вибору при зміні курсу і відходу від диктатури Назарбаєва, при тому що економіка Казахстану найбільш потужна серед всіх середньоазіатських країн …
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