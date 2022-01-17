Блогер и журналист Назар Приходько оценил ситуацию с возвращением в Украину пятого президента Петра Порошенко.

Поговорим с точки зрения медиакартинки:

Все привыкли к тому, что шоу – безоговорочная прерогатива Зеленского. Он там царь, бог, император и так далее…

Но вот момент: ситуация с Порошенко – это политика чистой воды, а не шоу, а в политике Петр Зеленского проглотит и не увидит. А учитывая, что Порошенко реально умнее Зеленского, он изучил и основы шоу, удачно соединив их с политикой.

На выходе мы получаем следующее: у Порошенко:

1. Большая группа поддержки в аэропорту, что обеспечило красивую медийную картинку.

2. Выступление перед поклонниками заполнено пламенными месседжами, которые растянут СМИ

3. Суд, куда Порошенко ПРИШЕЛ, вопреки прогнозам "зеленой аудитории"

А что есть у Зеленского?

Проигрышная позиция, что Порошенко сбежал и не вернется, переодетые ГБРовцы, пограничники, которые не возвращали паспорт и слабая сторона обвинения в суде?

О да… "так и победим"…

Вывод: ты можешь сколько угодно быть шоуменом, но в политике нужно гораздо больше. Жалко сейчас выглядят попытки высмеять Петра мемами или стопкадрами с неудачным выражением лица.

Открою Банковой секрет: такие методы уже не работают. На улице 2022, а не 2019. Выглядите как в старом анекдоте:

"- Проснитесь, вы обо.рались!

- А я и не спал совсем"…