Зеленский проиграл Порошенко на своем же поле - Назар Приходько
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Блогер и журналист Назар Приходько оценил ситуацию с возвращением в Украину пятого президента Петра Порошенко.
Поговорим с точки зрения медиакартинки:
Все привыкли к тому, что шоу – безоговорочная прерогатива Зеленского. Он там царь, бог, император и так далее…
Но вот момент: ситуация с Порошенко – это политика чистой воды, а не шоу, а в политике Петр Зеленского проглотит и не увидит. А учитывая, что Порошенко реально умнее Зеленского, он изучил и основы шоу, удачно соединив их с политикой.
На выходе мы получаем следующее: у Порошенко:
1. Большая группа поддержки в аэропорту, что обеспечило красивую медийную картинку.
2. Выступление перед поклонниками заполнено пламенными месседжами, которые растянут СМИ
3. Суд, куда Порошенко ПРИШЕЛ, вопреки прогнозам "зеленой аудитории"
А что есть у Зеленского?
Проигрышная позиция, что Порошенко сбежал и не вернется, переодетые ГБРовцы, пограничники, которые не возвращали паспорт и слабая сторона обвинения в суде?
О да… "так и победим"…
Вывод: ты можешь сколько угодно быть шоуменом, но в политике нужно гораздо больше. Жалко сейчас выглядят попытки высмеять Петра мемами или стопкадрами с неудачным выражением лица.
Открою Банковой секрет: такие методы уже не работают. На улице 2022, а не 2019. Выглядите как в старом анекдоте:
"- Проснитесь, вы обо.рались!
- А я и не спал совсем"…
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