Зеленський програв Порошенку на своєму ж полі - Назар Приходько
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Блогер та журналіст Назар Приходько оцінив ситуацію із поверненням в Україну п’ятого президента Петра Порошенка.
Поговоримо з точки зору медіакартинки:
Всі звикли до того, що шоу — беззаперечна прерогатива Зеленського. Він там "цар, бог, імператор" і так далі…
Та от момент: ситуація з Порошенком — це політика чистої води, а не шоу, а в політиці Петро Зеленського проковтне і не побачить. А враховуючи, що Порошенко реально розумніший за Зеленського, то він вивчив і основи шоу, вдало поєднавши їх з політикою.
На виході ми отримуємо наступне: у Порошенка:
1. Велика група підтримки в аеропорту, що забезпечило красиву медійну картинку.
2. Виступ перед прихильниками заповнений полум‘яними меседжами, які розтягнуть ЗМІ
3. Суд, куди Порошенко ПРИЙШОВ, всупереч прогнозам "зеленої аудиторії"
А що є у Зеленського?
Програшна позиція що Порошенко втік і не повернеться, перевдягнені ДБРівці, прикордонники, які не повертали паспорт і слабка сторона обвинувачення в суді?
О да… "Так победим"…
Висновок: ти можеш скільки завгодно бути шоуменом, але в політиці потрібно значно більше. Жалюгідно зараз виглядають спроби висміяти Петра мемами чи стопкадрами з невдалим виразом обличчя.
Відкрию Банковій секрет: такі методи не працюють вже. На вулиці 2022, а не 2019. Виглядаєте як в старому анекдоті:
"- Проснитесь, вы обо.рались!
- А я и не спал вовсе"…
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