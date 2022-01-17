Блогер та журналіст Назар Приходько оцінив ситуацію із поверненням в Україну п’ятого президента Петра Порошенка.

Поговоримо з точки зору медіакартинки:

Всі звикли до того, що шоу — беззаперечна прерогатива Зеленського. Він там "цар, бог, імператор" і так далі…

Та от момент: ситуація з Порошенком — це політика чистої води, а не шоу, а в політиці Петро Зеленського проковтне і не побачить. А враховуючи, що Порошенко реально розумніший за Зеленського, то він вивчив і основи шоу, вдало поєднавши їх з політикою.

На виході ми отримуємо наступне: у Порошенка:

1. Велика група підтримки в аеропорту, що забезпечило красиву медійну картинку.

2. Виступ перед прихильниками заповнений полум‘яними меседжами, які розтягнуть ЗМІ

3. Суд, куди Порошенко ПРИЙШОВ, всупереч прогнозам "зеленої аудиторії"

А що є у Зеленського?

Програшна позиція що Порошенко втік і не повернеться, перевдягнені ДБРівці, прикордонники, які не повертали паспорт і слабка сторона обвинувачення в суді?

О да… "Так победим"…

Висновок: ти можеш скільки завгодно бути шоуменом, але в політиці потрібно значно більше. Жалюгідно зараз виглядають спроби висміяти Петра мемами чи стопкадрами з невдалим виразом обличчя.

Відкрию Банковій секрет: такі методи не працюють вже. На вулиці 2022, а не 2019. Виглядаєте як в старому анекдоті:

"- Проснитесь, вы обо.рались!

- А я и не спал вовсе"…