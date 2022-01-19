Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец высказал "Телеграфу" мнение о сегодняшнем визите Энтони Блинкена в Киев

Внеплановый, экстренный прилет госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, который состоится 19 января, однозначно связан с эскалацией на украинско-российском направлении. С угрозой вторжения путинских войск. Запад всячески пытается предотвратить это.

Накануне свои визиты в Киев и Москву совершила новый глава МИД Германии – Анналена Бербок.

В столице Украины побывали сенаторы от обеих партий США – демократической и республиканской.

Думаю, что во время визита Блинкена в Киеве будут обсуждаться вопросы новых военных поставок в Украину, увеличения соответствующей помощи, которая сейчас предоставляется нам со стороны США, Великобритании, Канады. Речь может пойти о поставках "Стингеров" и дополнительных поставках "Джавелинов" Вооруженным силам Украины.

Безусловно, будет поднят и вопрос политического уголовного дела против пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности", народного депутата Петра Порошенко.

И то, что Блинкен прилетит в день рассмотрения меры пресечения пятому президенту Печерским судом, означает, что либо опять суд не примет никакого решения (перенесут дату оглашения на новый срок), либо Порошенко будет отпущен. Поскольку Зеленскому не оставят иного выбора.

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