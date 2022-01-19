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Держсекретар США Блінкен порушує питання Порошенка під час візиту до України - Тарас Березовець

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Тарас Березовець Тарас Березовець
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Ентоні Блінкен Новина оновлена 19 січня 2022, 12:34
Ентоні Блінкен

Політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець висловив "Телеграфу" думку про сьогоднішній візит Ентоні Блінкена до Києва

Позаплановий, екстрений приліт держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, який відбудеться 19 січня, однозначно пов’язаний з ескалацією на українсько-російському напрямку. Із загрозою вторгнення путінських військ. Захід всіляко намагається запобігти цьому.

Напередодні свої візити до Києва та Москви здійснила новий глава МЗС Німеччини – Анналена Бербок.

У столиці України побували сенатори від обох партій США – демократичної та республіканської.

Думаю, що під час візиту Блінкена в Києві обговорюватимуться питання нових військових постачань в Україну, збільшення відповідної допомоги, яка надається нам з боку США, Великобританії, Канади. Йдеться про постачання "Стінгерів" та додаткові постачання "Джавелінів" Збройним силам України.

Безперечно, буде порушено й питання політичної кримінальної справи проти п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності", народного депутата Петра Порошенка.

І те, що Блінкен прилетить у день розгляду запобіжного заходу п’ятому президентові Печерським судом, означає, що або знову суд не ухвалить жодного рішення (перенесуть дату оголошення на новий термін), або Порошенка буде відпущено. Бо Зеленському не залишать іншого вибору.

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Теги:
#США #Петро Порошенко #Володимир Зеленський #Ентоні Блінкен
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