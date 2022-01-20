Политический психолог Светлана Чунихина проанализировала последнее видеообращение Владимира Зеленского

Обращение президента к народу, призванное умерить панические настроения по поводу возможной большой войны, — плохое и никого успокоить не может, только разозлить.

Во-первых, неуместен тон беседы — как с душевнобольными. Мол, ну что же вы, батенька, опять на те же грабли наступили, что ж вы всякую каку в рот тянете, и гречку норовите всю скупить.

Но ведь паника в обществе свидетельствует не о том, что люди сплошь идиоты, а о том, что они не понимают, что происходит, им никто ничего не объясняет. Если в обществе паника — виновата, как правило, власть. Так что на грабли (проваленной кризисной коммуникации) наступил как раз Владимир Александрович. И не заметил.

Во-вторых, неуместно противопоставление "вы, истеричный народ" и "мы, спокойные ребята, которые ко всему готовы и которых поддерживает мировое сообщество". Не только из этических соображений: воевать и погибать, если что, пойдут как раз те, к кому Зеленский обращается в снисходительном тоне. Это психологически ошибочно и опасно. В моменты угрозы общество должно быть сплочённым и мобилизованным, людям важно чувствовать свою причастность к сильному "мы". Но президент этот ресурс оставляет себе, а избирателей посылает резать оливье и не отсвечивать. Ещё одни грабли, Владимир Александрович!

И третье. В обращении президент фактически говорит, что нет никакой угрозы, по крайней мере новой. Что, очевидно, не так. Политическая ситуация вокруг Украины и в самой Украине за последний год сильно изменилась и угроз стало больше. Дезинформировать народ, давая ему ложное ощущение безопасности — так себе стратегия. Права на дезинформацию власти никто не давал.