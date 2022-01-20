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Спроба Зеленського заспокоїти провалилася. Він тільки більше розлютив народ - Світлана Чунихина

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Світлана Чунихина Світлана Чунихина
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Президент спробував зменшити паніку через загрозу з боку Росії Новина оновлена 20 січня 2022, 09:09
Президент спробував зменшити паніку через загрозу з боку Росії

Політичний психолог Світлана Чуніхіна проаналізувала останнє відеозвернення Володимира Зеленського

Звернення президента до народу, покликане стримати панічні настрої щодо можливої великої війни, погане і нікого заспокоїти не може, тільки роздратувати.

По-перше, недоречний тон бесіди — як із душевнохворими. Мовляв, ну що ж ви, батечку, знову на ті ж граблі наступили, що ж ви всяку яку в рот тягнете, і гречку намагаєтеся всю скупити.

Але ж паніка в суспільстві свідчить не про те, що люди лише ідіоти, а про те, що вони не розуміють, що відбувається, їм ніхто нічого не пояснює. Якщо в суспільстві паніка, то винна, як правило, влада. Тож на граблі (проваленої кризової комунікації) наступив саме Володимир Олександрович. І не помітив.

По-друге, недоречним є протиставлення "ви, істеричний народ" і "ми, спокійні хлопці, які до всього готові і яких підтримує світова спільнота". Не лише з етичних міркувань: воювати і гинути, раптом що, підуть саме ті, до кого Зеленський звертається у поблажливому тоні. Це психологічно помилково та небезпечно. У моменти загрози суспільство має бути згуртованим та мобілізованим, людям важливо відчувати свою причетність до сильного "ми". Але президент цей ресурс залишає собі, а виборців посилає різати олів’є та не відсвічувати. Ще одні граблі, Володимире Олександровичу!

І третє. У зверненні президент фактично каже, що немає жодної загрози, принаймні, нової. Що, мабуть, не так. Політична ситуація навколо України та в самій Україні за останній рік сильно змінилася і загроз побільшало. Дезінформувати народ, даючи йому хибне відчуття безпеки — така собі стратегія. Права на дезінформацію владі ніхто не давав.

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Теги:
#Відеозвернення #Президент України #Володимир Зеленський
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