Почему возникает тяга к сладкому и как ее побороть - Марина Сергеева
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Диетолог Марина Сергеева призывает правильно сбалансировать свой рацион.
Как "побороть" тягу к сладкому? Бороться не надо! Так уж устроена наша психика: чем больше запретов, тем больше тяги.
Гораздо важнее, разобраться в причинах любви к сладкому и устранить их. Из-за чего все время хочется сладостей, булочек:
1. Не сбалансированный рацион питания по белкам.
Если ваша еда преимущественно состоит из углеводов, вы будете постоянно голодны. Почему? Потому, что углеводы быстро усваиваются. Белки усваиваются медленно, поэтому дают чувство сытости надолго.
2. Если с белком в рационе все ОК, посчитайте жиры. На дефиците жиров, организм будет испытывать гипоксию и требовать больше глюкозы для синтеза АТФ. Звучит сложно, просто поверьте и проверьте. Доведите суточную норму жиров до 1 г на кг веса. Будете приятно удивлены. Появится энергия, уменьшится тяга к сладкому
3. Паразитарная или/и грибковая инвазии. Эти "товарищи" поселившись в нашем организме, будут постоянно требовать глюкозу. Это их еда. Хороший противопаразитарный/противогрибковый протокол — и вы забудете, что когда-то не могли жить без сладкого.
4. Перекос в сторону углеводного питания может сформироваться ещё по одной причине: когда есть проблемы с усвоением белков и жиров. Человек интуитивно перейдёт на углеводы, т. к. от другой пищи ему становится плохо.
Давайте подытожим: решив или исключив выше перечисленные вопросы, мы легко избавимся от потребности в большом количестве сладкого. А это в свою очередь приведёт нас к идеальному весу, здоровым сосудам, снизит риски серьёзных заболеваний и т. д.
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