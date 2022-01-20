Дієтолог Марина Сергєєва закликає правильно збалансувати свій раціон.

Як "подолати" тягу до солодкого? Боротися не треба! Так вже влаштована наша психіка: що більше заборон, то більше тяги.

Набагато важливіше розібратися в причинах любові до солодкого і усунути їх. Чому весь час хочеться солодощів, булочок:

1. Не збалансований раціон харчування за білками.

Якщо ваша їжа переважно складається із вуглеводів, ви будете постійно голодні. Чому? Тому що вуглеводи швидко засвоюються. Білки засвоюються повільно, тому дають почуття ситості надовго.

2. Якщо з білком у раціоні все ОК, порахуйте жири. На дефіциті жирів організм відчуватиме гіпоксію і вимагатиме більше глюкози для синтезу АТФ. Звучить складно, просто повірте та перевірте. Доведіть добову норму жиру до 1 г на кг ваги. Будете приємно вражені. З’явиться енергія, зменшиться потяг до солодкого

3. Паразитарна або грибкова інвазії. Ці "товариші" оселившись у нашому організмі, постійно вимагатимуть глюкозу. Це їхня їжа. Хороший протипаразитарний/протигрибковий протокол — і ви забудете, що колись не могли жити без солодкого.

4. Перекіс у бік вуглеводного живлення може сформуватися ще з однієї причини: коли є проблеми із засвоєнням білків та жирів. Людина інтуїтивно перейде на вуглеводи, тому що від іншої їжі їй стає погано.

Давайте підсумуємо: вирішивши або виключивши вищезазначені питання, ми легко позбавимося потреби у великій кількості солодкого. А це своєю чергою приведе нас до ідеальної ваги, здорових судин, знизить ризики серйозних захворювань тощо.

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