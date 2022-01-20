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Заявления Байдена должны быть отрезвляющими для Зеленского и его окружения - Илия Куса

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Илия Куса Илия Куса
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Президент США Джо Байден Новость обновлена 20 января 2022, 17:06
Президент США Джо Байден

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телерафа": Я оцениваю заявления Байдена как наиболее отрезвляющие за последнее время. В первую очередь, для Зеленского и его окружения

На большой пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время Украина не может рассчитывать на членство в НАТО. Мол, нам еще предстоит улучшать демократическую систему, да все необходимые для вступления в Альянс требования еще не выполнены.

Кроме того, Байден акцентировал, что не идет речи о размещении на территории украинского государства любого оружия Альянса.

И хоть он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин предупрежден о возможных последствиях своей агрессии против Украины, я оцениваю заявления Байдена как наиболее отрезвляющие за последнее время. В первую очередь, для Зеленского и его окружения.

Что касается перспектив дальнейших переговоров РФ и коллективного Запада, что встречи продолжатся. И в этом есть интерес и у Запада, и у РФ. Однако их продолжение не снимает угрозу применения Россией силы, в том числе для переговорных нужд.

Ну, а Украина должна, наконец, понять, что передача ответственности за решения наших проблем на аутсорс – не лучшая идея.

Кроме того, путь в НАТО для нас закрыт, и надо уже признать, что он в ближайшее время нам не нужен и даже вреден. А соответственно, кризис открывает Украине возможности переосмыслить нашу внешнюю и внутреннюю политику.

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Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Президент #Джозеф Байден #Вторжение #Владимир Зеленский #агрессия РФ
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