Заявления Байдена должны быть отрезвляющими для Зеленского и его окружения - Илия Куса
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Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телерафа": Я оцениваю заявления Байдена как наиболее отрезвляющие за последнее время. В первую очередь, для Зеленского и его окружения
На большой пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время Украина не может рассчитывать на членство в НАТО. Мол, нам еще предстоит улучшать демократическую систему, да все необходимые для вступления в Альянс требования еще не выполнены.
Кроме того, Байден акцентировал, что не идет речи о размещении на территории украинского государства любого оружия Альянса.
И хоть он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин предупрежден о возможных последствиях своей агрессии против Украины, я оцениваю заявления Байдена как наиболее отрезвляющие за последнее время. В первую очередь, для Зеленского и его окружения.
Что касается перспектив дальнейших переговоров РФ и коллективного Запада, что встречи продолжатся. И в этом есть интерес и у Запада, и у РФ. Однако их продолжение не снимает угрозу применения Россией силы, в том числе для переговорных нужд.
Ну, а Украина должна, наконец, понять, что передача ответственности за решения наших проблем на аутсорс – не лучшая идея.
Кроме того, путь в НАТО для нас закрыт, и надо уже признать, что он в ближайшее время нам не нужен и даже вреден. А соответственно, кризис открывает Украине возможности переосмыслить нашу внешнюю и внутреннюю политику.
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