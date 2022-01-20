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Заяви Байдена повинні привести до тями Зеленського та його оточення - Ілля Куса

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Ілля Куса Ілля Куса
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Президент США Джо Байден Новина оновлена 20 січня 2022, 17:06
Президент США Джо Байден

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Іллія Куса спеціально для "Телеграфа": Я оцінюю заяви Байдена як найбільш протверезні за останній час. Насамперед для Зеленського та його оточення

На великій прес-конференції у Білому домі президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом Україна не може розраховувати на членство у НАТО. Мовляв, ми ще маємо покращувати демократичну систему, та всі необхідні для вступу до Альянсу вимоги ще не виконані.

Крім того, Байден наголосив, що не йдеться про розміщення на території української держави будь-якої зброї Альянсу.

І хоч він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін попереджений про можливі наслідки своєї агресії проти України, я оцінюю заяви Байдена як найбільш протверезні останнім часом. Насамперед для Зеленського та його оточення.

Щодо перспектив подальших переговорів РФ та колективного Заходу, що зустрічі продовжаться. І в цьому є інтерес і Захід, і РФ. Проте їхнє продовження не знімає загрози застосування Росією сили, у тому числі для переговорних потреб.

Ну, а Україна має нарешті зрозуміти, що передача відповідальності за вирішення наших проблем на аутсорс – не найкраща ідея.

Крім того, шлях до НАТО для нас закритий, і треба вже визнати, що він найближчим часом нам не потрібний і навіть шкідливий. А відповідно криза відкриває Україні можливості переосмислити нашу зовнішню та внутрішню політику.

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Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Президент #Джозеф Байден #Вторгнення #Володимир Зеленський #агресія РФ
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