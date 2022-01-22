Блогер, эксперт-политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что действия украинского государства и Америки в дальнейшем будут синхронизированы против агрессии РФ

Как я и предположил вчера, действия наших и американцев синхронизированы.

Позавчера вечером наше Минобороны посылает сигнал — мы готовы, сидим тихо. Вчера утром Блинкен и Лавров говорят, но не договариваются. Россия делает очередное жёсткое заявление. США сразу же дают добро прибалтам на передачу нам оружия. Плюс запускают поток помощи от себя.

Первый самолёт ночью прибыл в Украину. Заметьте. Ни истерики "сывочолого", ни дикие пассажи Зеленского на это не влияют. Т.е., американцы убедились, что наша военная вертикаль в порядке, и не обращают внимание на суету.

Видимо, когда Резников ездил с визитами, были выстроены эти схемы. Тогда же были озвучены наши просьбы по стингерам, по Ми17 и т.д. Американские СМИ об этом писали. И теперь все в процессе.

США в декабре без огласки докинули 200 млн баксов. Прошло меньше месяца. Значит, США уже готовы действовать без лишней бюрократии. Это плохие новости для русских и хорошие для нас.

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