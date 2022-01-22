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Дії наших та американців синхронізовані. Це погані новини для росіян і добрі для нас - Юрій Романенко

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Юрій Романенко Юрій Романенко
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Військова допомога США прибула в Україну Новина оновлена 22 січня 2022, 11:09
Військова допомога США прибула в Україну

Блогер, експерт-політолог та шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко вважає, що дії української держави та Америки надалі будуть синхронізовані проти агресії РФ

Як я і припустив учора, дії наших та американців синхронізовані.

Позавчора ввечері наше Міноборони надсилає сигнал — ми готові, сидимо тихо. Вчора вранці Блінкен та Лавров кажуть, але не домовляються. Росія робить чергову жорстку заяву. США одразу дають добро прибалтам на передачу нам зброї. Плюс запускають потік допомоги від себе.

Перший літак уночі прибув до України. Зауважте. Ні істерики "сивочолого", ні дикі пасажі Зеленського на це не впливають. Тобто, американці переконалися, що наша військова вертикаль у порядку, і не звертають увагу на суєту.

Мабуть, коли Рєзніков їздив із візитами, були вибудовані ці схеми. Тоді ж були озвучені наші прохання щодо стінгерів, по Мі17 і т.д. Американські ЗМІ про це писали. І тепер усе у процесі.

США у грудні без розголосу докинули 200 млн доларів. Минуло менше ніж місяць. Отже, США готові діяти без зайвої бюрократії. Це погані новини для росіян та добрі для нас.

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Теги:
#Україна #США #Зброя #агресія РФ
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