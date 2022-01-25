Политолог Станислав Федорчук рассказал о том, какие шаги нужно сделать людям и государству, учитывая риски вторжения России.

Непопулярно о важном. Весной 2014 года, когда я прогнозировал, что война РФ против Украины будет длиться минимум 10 лет, часть "уважаемых" людей билась в истерике, рассказывая о том, что все под контролем. К сожалению, голоса трезвого анализа были непопулярны, так что многие люди делали выводы для своей жизни достаточно опасные. Рискну сказать коротко о существующем опыте и своем видении ситуации.

1. Лучше переоценить ситуацию, чем недооценить. Вы можете сколь угодно убеждать себя в том, что готовы к любому сценарию. Но наличие плана обязательно. Война происходит внезапно, а документы Вам понадобятся, равно как и вещи первой необходимости.

2. Имейте альтернативные способы связи с проверенными людьми, родственниками, собратьями. Мобильная связь и интернет – это роскошь мирного времени. Имейте назначенное место встречи на всякий случай, договоренность об оставленном сообщении в дверях.

3. Контролируйте собственные эмоциональные состояния. Чтобы не происходило, от того, насколько рационально вы будете действовать, зависит не только ваша жизнь. Знать, где бомбоубежище – полезно. Еще полезнее, вовремя к нему пойти, не подвергаясь опасности.

4. Хорошо поразмышляйте, чем именно вы можете быть полезны во время войны. Если у вас нет военной специальности или предыдущей службы – не страшно. Найдите людей, которым вы доверяете, спросите, чем вы можете быть полезны. Не ждите, пока государство вас позовет лично, может быть поздно для приглашений.

Я хорошо знаю, как работает государственный аппарат, поэтому предлагаю совместно дать хорошего пинка, чтобы ржавые колесики начали крутиться.

1. Требуйте от местной власти всех уровней, чтобы включалась в создание самообороны и терробороны здесь и сейчас. Ресурсы должны быть выделены в срочном порядке для начала тренировок, согласований и перевода населенных пунктов в новые режимы функционирования.

2. Следите за деятельностью всех антигосударственных сил, которые есть в вашем городе. Обратите внимание сообщества и соответствующих служб на какие-либо активности с их стороны. Не бойтесь брать инициативу в свои руки, мы видели в Донецке, что бывает, когда российские миньоны ходят безнаказанными — позже они будут пытать своих соседей. Не дадим им такого шанса.

3. Следует требовать от Верховной Рады срочной сессии, посвященной исключительно принятию законов по обороне и безопасности, внесению изменений в текущий Бюджет, а также доклады руководителей МОУ, ВСУ, СБУ, МВД, НГУ.

4. Учитывая предыдущий опыт, есть подозрение, что эвакуационные планы до сих пор вполне формальны. Соответственно, стоило бы поднять вопрос перед СНБОУ, насколько мы готовы спасать людей и материальные ценности в случае необходимости. Это обязанность государства и его органов.

5. Полностью пересмотреть существующую систему информирования общества о русско-украинской войне. Должны срочно возникать информационные сети от ВСУ, НГУ, СБУ, МОУ, которые говорили на разных платформах, хотя бы на 10 наиболее распространенных языках мира. Мы должны объяснять миру свою позицию и показывать свои аргументы и факты. Хватит аматорства и советщины.

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