Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал для "Телеграфа" итоги последнего заседания Совета нацбезопасности и обороны

Вечером 24 января состоялось внезапное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Судя по анонсу на сайте СНБО, обсуждать намеревались меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущее состояние дел в экономике, энергетике, противодействие пандемии коронавирусной болезни.

Судя по брифингу, который дали потом секретарь СНБО Данилов и члены Кабмина – всё у нас хорошо, просто замечательно.

Силы территориальной обороны формируются, за "пятой колонной" присматривают спецслужбы, в экономике и энергетике – порядок, Россия вторгаться не собирается. И вообще – ситуация сложная, но полностью контролируемая.

Такие заседания СНБО и выступления после них – это своеобразная терапия. Но, согласитесь, с точки зрения нашей безопасности выглядит глупо, когда Запад кричит "на Украину нападут!", а мы говорим "всё в порядке".

Если логически рассуждать: решится Путин напасть – он сделает это, независимо от того, что порешают на заседании СНБО и что скажут потом.

Но возникает двойственность у населения. И еще неизвестно, что больше вызывает панику – подозрение в неадекватности украинской власти, или подозрение, что Запад специально устраивает истерику (на что намекает власть).

С точки зрения экономики правы – и Зеленский, и Данилов. Вся эта военная и медийная истерия бьет по экономике. Но любой здравомыслящий человек скорее послушает, что говорят западные политики и аналитики, нежели украинская власть, доверие к которой продолжает падать. Неудивительно, что падает гривна, да и экономика в целом.

При этом надо понимать, что инвесторы не приходят в Украину не только и не столько из-за войны, как постоянно жалуется Зеленский. А потому что не создаются условия, чтобы они сюда приходили. Инвесторам нужны независимая и справедливая судебная, правоохранительная система. Что совсем не о нас. Имитация судебной реформы, трагикомедия с назначением главы САП. Серьезные игроки всё это видят. И не намерены приходить сюда, чтобы в итоге у них что-то отобрали, рейданули и так далее.

Налоги – отдельная история. Фискальная политика невменяемая, идет тотальное уничтожение, доение бизнеса. Такое выкручивания рук еще какое-то время будет давать эффект. А потом всё просто ляжет…

Пока власть, экономика будут слабыми, Путин будет стараться дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри. Если не решится, конечно, открыто напасть. Пример того же Казахстана демонстрирует, что всё может полыхнуть очень быстро. А Россия постарается этим максимально воспользоваться, как сделала в 2014 году.

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